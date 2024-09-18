В університеті Грінченка розповіли, що Антон з перших днів брав участь у Революції гідності. Згодом він захищав Україну у зоні АТО.

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До останньої хвилини боровся за незалежність України

В університеті хлопець вивчав історію та археологію. Брав активну участь у студентському та науковому житті вишу.

"Ще у 2009 році, ставши студентом за спеціальністю "Історія та археологія", Антон Хаблов був активним учасником студентських конкурсів та наукових конференцій, брав участь у Турнірі істориків, гідно представляючи нашу alma mater на Всеукраїнському рівні, був головою студентської ради тоді ще Інституту суспільства, а згодом – співробітником відділу соціально-гуманітарної роботи Університету Грінченка", – повідомили на сторінці університету.

Як також розповіли на факультеті суспільно-гуманітарних наук університету Грінченка, попри свою зайнятість, він брав участь студентському театрі "Борисфен".

"На сцені Антон зачаровував своєю грою всю глядацьку аудиторію", – кажуть там.

У грудні 2013 року Антон разом зі студентами відстоював незалежність України на Майдані, а згодом підписав контракт із Нацгвардією та став учасником бойових дій у зоні АТО.

Коли ми всі вийшли на Майдан у 2013 році, Антону випала заслужена честь нести прапор університету. Як вчитель історії він не просто розумівся на ролі особистості в історії, але й сам без зайвого вагання брав на себе відповідальність активної та ініціативної особистості,

– поділилися спогадами в університеті.

Після завершення контракту та до початку повномасштабного вторгнення він працював у відділі кадрів університету Грінченка.

Від 24 лютого 2022 року і до останньої хвилини свого серцебиття він боровся за Незалежність рідної Батьківщини, за волю, за мирне майбутнє своїх дітей та всіх дітей України. Він був Воїном! Мужнім, принциповим, відданим своїй справі, готовим допомогти побратимам, готовим захищати честь і гідність свого народу! У нашій пам'яті і наших серцях він залишиться назавжди! Не вистачить слів, щоб передати весь біль від непоправної гіркої втрати,

– написали у рідному університету полеглого воїна.

У виданні OBOZREVATEL додали, що до 2023 року Антон воював у лавах батальйону Нацгвардії імені генерала Кульчицького. У вересні 2022 року він брав участь у звільненні міст Озерне, Богородичне та Святогірськ, що у Донецькій області.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним та близьким загиблого захисника України. Вічна пам'ять...