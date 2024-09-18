Про це повідомив історик, голова Крайової Пластової Ради Юрій Юзич.

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Євген Лемешенко загинув у Курській області

Євген "Печеніг" Лемешенко у дитинстві пройшов вишкіл у військово-патріотичному клубі "Каскад". Він був тренером із рукопашного бою та переможцем багатьох змагань від фрі-файту до козацьких єдиноборств.

Євген був керівником осередку пластового руху у Фастові, що на Київщині. Також брав участь у багатьох пластових таборів та вишколів, зокрема у Холодному Яру.

У своєму життєписі Євген написав: "Я склав свою пластову присягу. Я впевнений, що це лише початок, буду змінювати світ на краще, плекати українські традиції та звичаї, зможу допомогти розвинути ПЛАСТ, не зверну з обраного шляху!"

– повідомляє Юрій Юзич.

Євген Лемешенко з перших днів пішов захищати Україну, попри те, що мав "бронь" як вчитель. Спочатку він долучився до спільноти розвідників, а згодом, пройшовши складний відбір, став оператором ССО – командиром групи.

"Євген загинув як справжній патріот – захищаючи Батьківщину і свою родину, – каже виховник Юрій Пустовій.

Євген Лемешенко загинув у Курській області / фото Юрій Юзич