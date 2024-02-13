Ранее Мойсюк был заместителем главнокомандующего ВСУ. Он также активно участвовал в командовании войсками в российско-украинской войне.

Смотрите также Зеленский уволил Наева и назначил нового командующего Объединенных сил ВСУ

Мойсюк стал уполномоченным по гарантиям безопасности

На сайте президент Украины появился указ о назначении Евгения Мойсюка на новую должность.

Назначить Мойсюка Евгения Георгиевича специальным уполномоченным президента Украины по реализации международных гарантий безопасности и развития Сил обороны Украины,

– говорится в указе.

О новом назначении генерала Зеленский также упомянул и во время своего вечернего обращения. По словам главы государства, Мойсюк теперь будет заниматься реализацией гарантий безопасности для Украины, а также развитием Сил обороны.

"Мы создаем для Украины принципиально новую систему отношений безопасности с ведущими государствами мира, и каждый элемент таких отношений должен быть полностью реализован. Чтобы не было никакой декларативности", –отметил президент.

Кроме того, Зеленский напомнил, что соглашение о гарантиях безопасности уже есть с Великобританией. А сейчас идет подготовка новых соглашений, и не только с европейскими силами. Президент отметил, что каждая такая договоренность должна быть реализована как можно быстрее.

Генерал имеет большой опыт на фронте

Евгений Мойсюк уже более двух десятков лет служил на различных должностях в Вооруженных силах Украины. Его путь начался в 2000 году, когда он взял на себя роль командира парашютно-десантного и разведывательного взвода в 25 отдельной воздушно-десантной бригаде в Болграде.

Его лидерские навыки были еще больше отточены во время пребывания в Ираке с 2004 по 2005 год в составе украинского миротворческого контингента. Преданность Мойсюка делу поддержания мира продолжилась во время его службы в миротворческой миссии в Косово с 2008 по 2009 год.

В знак признания его образцовой службы в 2012 году Мойсюк был назначен командиром первого парашютно-десантного батальона. Однако именно его ключевая роль проявилась в конфликте против российских оккупантов.



Евгений Мойсюк – новый уполномоченный по гарантиям безопасности / Фото "Армия.Inform"

В частности, Мойсюк руководил обороной Донецкого аэропорта в декабре 2014 года, умело организуя вывод личного состава. За этот подвиг 5 декабря 2018 года ему было присвоено звание генерал-майора.

Продолжая свой карьерный рост, 21 июля 2019 Мойсюк занял должность командующего Десантно-Штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. Его исключительные лидерские качества были в очередной раз признаны, когда 5 декабря 2019 года ему было присвоено звание генерал-лейтенанта.

В 2021 году президент Зеленский назначил его заместителем главнокомандующего Вооруженных Сил Украины. На этой должности он находился до 2024 года.