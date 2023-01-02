К слову, во время того, как оккупанты цинично обстреливали украинские города, Таисия Повалий на "Голубом огоньке" развлекала россиян песней "Красная рута". В сети распространили и другие зашквары россиян, сообщает 24 канал.
Интересно Тысячи людей в вагонах: как Новый год встретили в поездах Укрзализныци
Петросян опозорился шутками
Путинский шут Евгений Петросян во время "Голубого огонька", как всегда начал рассказывать свои неудачные шутки. В частности, он упомянул о Западе, России и войне в Украине.
В прошлом году Запад пытался развалить Россию. Даже не подумав, что в построении мира Россия – это опорная конструкция. Так что нравится – не нравится, а Россия расширяется,
– заявил шутник.
И это еще не всё. Петросян сказал, что "поляки требуют в России компенсации за происходившие в 1613 году события, в ходе которых Иван Сусанин завел в дремучий лес польско-литовских интервентов". Теперь, по словам Петросяна, в России ждут претензий от немцев "за ужасающий сервис во время зимнего купания на Чудском озере".
После этого шутник рассказал еще несколько бестолковых шуток, вспоминая западные страны и высмеивая алкоголизм в России.
Сумасшедший дом на "Голубом огоньке" в России: смотрите видео
Как украинцы встретили Новый Год: коротко
- Воины 5-го отдельного штурмового полка, несмотря на то, что находятся на передовой, встретили Новый год и готовились к нему изрядно. В блиндаже защитники украсили елку, а еще воины приготовили салаты под игравшие на телефоне новогодние песни, вручили подарки и поздравили родных с праздником. Однако все это происходило в перерыве между обстрелами.
- В новогоднюю ночь на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В Киеве в Голосеевском и Шевченковском районах раздавались взрывы.
- Оккупанты атаковали столицу ракетами, а также дронами-камикадзе. Силам ПВО удалось уничтожить 32 воздушных цели. Всего в течение 1 января ВСУ уничтожили 45 "Шахидов".
- В результате российской атаки на столицу один человек погиб, 22 – пострадали. 15 пострадавших госпитализировали в медучреждения Киева. Трое из них – в тяжелом состоянии.
- Мэр Киева Виталий Кличко приехал в Бахмут по приглашению военных и встречал Новый год вместе с ними.