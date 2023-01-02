К слову, во время того, как оккупанты цинично обстреливали украинские города, Таисия Повалий на "Голубом огоньке" развлекала россиян песней "Красная рута". В сети распространили и другие зашквары россиян, сообщает 24 канал.

​ Интересно Тысячи людей в вагонах: как Новый год встретили в поездах Укрзализныци

Петросян опозорился шутками

Путинский шут Евгений Петросян во время "Голубого огонька", как всегда начал рассказывать свои неудачные шутки. В частности, он упомянул о Западе, России и войне в Украине.

В прошлом году Запад пытался развалить Россию. Даже не подумав, что в построении мира Россия – это опорная конструкция. Так что нравится – не нравится, а Россия расширяется,

– заявил шутник.

И это еще не всё. Петросян сказал, что "поляки требуют в России компенсации за происходившие в 1613 году события, в ходе которых Иван Сусанин завел в дремучий лес польско-литовских интервентов". Теперь, по словам Петросяна, в России ждут претензий от немцев "за ужасающий сервис во время зимнего купания на Чудском озере".

После этого шутник рассказал еще несколько бестолковых шуток, вспоминая западные страны и высмеивая алкоголизм в России.

Сумасшедший дом на "Голубом огоньке" в России: смотрите видео

Как украинцы встретили Новый Год: коротко