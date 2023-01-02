До слова, під час того, як окупанти цинічно обстрілювали українські міста, Таїсія Повалій на "Блакитному вогнику" розважала росіян піснею "Червона рута". У мережі поширили й інші зашквари росіян, повідомляє 24 канал.

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Петросян осоромився жартами

Путінський блазень Євген Петросян під час "Блакитного вогника", як завжди почав розповідати свої невдалі жарти. Зокрема, він згадав про Захід, Росію і війну в Україні.

У попередньому році Захід намагався розвалити Росію. Навіть не подумавши про те, що в побудові світу Росія – це опорна конструкція. Так що подобається – не подобається, а Росія розширюється,

– заявив жартівник.

І це ще не все. Петросян сказав, що "поляки вимагають в Росії компенсації за події, які відбувались в 1613 році, в ході яких Іван Сусанін завів в дрімучий ліс польсько-литовських інтервентів". Тепер, за словами Петросяна, в Росії чекають претензій від німців "за жахливий сервіс під час зимового купання на Чудському озері".

Після цього жартівник розповів ще декілька недолугих жартів, згадуючи західні країни та висміюючи алкоголізм в Росії.

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