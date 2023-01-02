До слова, під час того, як окупанти цинічно обстрілювали українські міста, Таїсія Повалій на "Блакитному вогнику" розважала росіян піснею "Червона рута". У мережі поширили й інші зашквари росіян, повідомляє 24 канал.
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Петросян осоромився жартами
Путінський блазень Євген Петросян під час "Блакитного вогника", як завжди почав розповідати свої невдалі жарти. Зокрема, він згадав про Захід, Росію і війну в Україні.
У попередньому році Захід намагався розвалити Росію. Навіть не подумавши про те, що в побудові світу Росія – це опорна конструкція. Так що подобається – не подобається, а Росія розширюється,
– заявив жартівник.
І це ще не все. Петросян сказав, що "поляки вимагають в Росії компенсації за події, які відбувались в 1613 році, в ході яких Іван Сусанін завів в дрімучий ліс польсько-литовських інтервентів". Тепер, за словами Петросяна, в Росії чекають претензій від німців "за жахливий сервіс під час зимового купання на Чудському озері".
Після цього жартівник розповів ще декілька недолугих жартів, згадуючи західні країни та висміюючи алкоголізм в Росії.
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Як українці зустріли Новий Рік: коротко
- Воїни 5-го окремого штурмового полку попри те, що перебувають на передовій, зустріли Новий рік та готувалися до нього неабияк. У бліндажі захисники прикрасили ялинку, а ще воїни приготували салати під новорічні пісні, що грали на телефоні, вручили подарунки й привітали рідних зі святом. Однак все це відбувалося в перерві між обстрілами.
- У новорічну ніч по всій території України була оголошена повітряна тривога. У Києві в Голосіївському та Шевченківському районах лунали вибухи.
- Окупанти атакували столицю ракетами, а також дронами-камікадзе. Силам ППО вдалося знищити аж 32 повітряні цілі. Всього протягом 1 січня ЗСУ знищили 45 "Шахідів".
- Унаслідок російської атаки на столицю одна людина загинула, 22 – постраждали. 15 постраждалих госпіталізували в медзаклади Києва. Троє з них – у тяжкому стані.
- Мер Києва Віталій Кличко приїхав у Бахмут на запрошення військових і зустрічав Новий рік разом з ними.