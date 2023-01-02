Новий рік у вагонах потягів зустріли близько 6 200 українців. В Укрзалізниці поділилися кадрами святкувань.
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Як українці зустріли Новий рік в Укрзалізниці
Понад 6 тисяч українців зустріли 2023 рік у вагонах потягів, однак і там був святковий настрій. Такий, який можливий у наш нелегкий час. Провідники та пасажири зустріли свято в дорозі чи то додому, чи то у гості.
В Укрзалізниці вирішили пожартувати, мовляв, у новорічну ніч уже не запитували про те, що усередині підстаканників.
Новий рік в Укрзалізниці / Фото Укрзалізниці
Крім того, 1 січня з Києва вирушив "Різдвяний експрес", де діти мали нагоду потанцювати з ельфом, врятувати святого Миколая, випити какао з печивом та отримати подарунки.
Наступні рейси "Різдвяного експресу" заплановані на 7 та 8 січня.
"Різдвяний експрес" Укрзалізниці / Фото Тетяни Довгань