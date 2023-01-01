Відео і привітання з Бахмуту Кличко оприлюднив у своєму телеграм-каналі.

"Наші воїни захищають українців удень і вночі, в будні та у свята, в дощ і сніг. І зустрічають Новий рік у бойових умовах. Втомлені, з бажанням виспатися, обійняти у свята близьких, від яких вони далеко. Але – незламні та рішучі. Бійці запросили мене зустріти Новий рік з ними. Тож поїхав підтримати, подякувати, відвезти допомогу спорядженням. Та подарувати невеличку культурну програму для підтримки бойового духу", – повідомив Віталій Кличко.

Також Кличко розповів про військових, з якими святкував Новий рік.

"Четверта бригада Національної гвардії України, батальйон "Свобода". Бахмут. Хлопці, які боронять нашу неньку Україну кожного дня, захищаючи нашу територіальну цілісність, незалежність і мир кожного з українців. І зроблять все для того, щоб наступний рік, 2023-й, був роком миру. Щоб кожен, хто прийшов зі зброєю, покинув нашу територію вперед ногами. Слава Україні!" – наголосив Віталій Кличко.