Об этом 24 Каналу заявил руководитель штаба "РДК" Александр "Фортуна". Он отметил, что никогда еще не было два обращения российского диктатора к народу с разницей в два дня.
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"И когда было второе обращение, Путин очень понятно и четко дал понять, что у него есть личная обида на Пригожина", – подчеркнул руководитель штаба "РДК".
Мол, очень плохо, что существуют силовики, которые не до конца верны существующему режиму.
Евгению Пригожину нужно как можно скорее надевать шапку из фольги и исчезать в неизвестном направлении,
– отметил Александр "Фортуна".
Будет ли снова "поход" на Москву
По его мнению, ЧВК "Вагнера", вероятно, не пойдет на Москву еще раз.
"Возможно, какие-то отдельные представители, но как ЧВК, вероятнее всего, нет", – убежден руководитель штаба "РДК".
Все потому, что из ЧВК "Вагнера" в минобороны России ушли все наемники, кроме тех, кого не хочет видеть в своих рядах враждебное оборонное ведомство. Речь идет о ближайшем окружении Пригожина или людях, которые не могут попасть туда при определенных обстоятельствах. Например, из-за криминала и т.д.
Эти люди сейчас находятся в "подвешенном" состоянии. У них нет официального статуса, прозрачного источника доходов и тяжелого оружия. И никто это оружие давать им не торопится. В частности, Лукашенко.
"Все увидели, что способна не очень большая группа мотивированных людей по отношению к армии. Думаю, их ждет достаточно печальная судьба на фоне прошлого. Возможно, в Африку попробуют, позаниматься какими-то авантюрами. Наверное, это будет максимум", – убежден Александр "Фортуна".
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Недомятеж Пригожина: что произошло
- 23 июня Евгений Пригожин обвинил российское минобороны в ракетном ударе по позициям его бойцов и пошел "маршем справедливости" на Москву. Туда наемники не дошли 200 километров, но захватили военные объекты в Ростове и Воронеже.
- Александр Лукашенко провел переговоры с главарем вагнеровцев. После этого Пригожин развернул свои колонны в полевые лагеря.
- Бойцы сейчас находятся в Беларуси. По данным Госпогранслужбы, данными на 22 июля в стране около 5 тысяч бойцов ЧВК "Вагнера". Недалеко от польской границы продолжается обучение белорусской армии с наемниками.
- Евгений Пригожин в Беларуси зарегистрировал новую компанию. Она якобы должна заниматься "управлением недвижимостью".
- Тем временем Александр Лукашенко заявил, что вагнеровцы его "напрягают". Мол, они хотят пойти на Польшу.