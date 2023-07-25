Об этом 24 Каналу заявил руководитель штаба "РДК" Александр "Фортуна". Он отметил, что никогда еще не было два обращения российского диктатора к народу с разницей в два дня.

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"И когда было второе обращение, Путин очень понятно и четко дал понять, что у него есть личная обида на Пригожина", – подчеркнул руководитель штаба "РДК".

Мол, очень плохо, что существуют силовики, которые не до конца верны существующему режиму.

Евгению Пригожину нужно как можно скорее надевать шапку из фольги и исчезать в неизвестном направлении,

– отметил Александр "Фортуна".

Будет ли снова "поход" на Москву

По его мнению, ЧВК "Вагнера", вероятно, не пойдет на Москву еще раз.

"Возможно, какие-то отдельные представители, но как ЧВК, вероятнее всего, нет", – убежден руководитель штаба "РДК".

Все потому, что из ЧВК "Вагнера" в минобороны России ушли все наемники, кроме тех, кого не хочет видеть в своих рядах враждебное оборонное ведомство. Речь идет о ближайшем окружении Пригожина или людях, которые не могут попасть туда при определенных обстоятельствах. Например, из-за криминала и т.д.

Эти люди сейчас находятся в "подвешенном" состоянии. У них нет официального статуса, прозрачного источника доходов и тяжелого оружия. И никто это оружие давать им не торопится. В частности, Лукашенко.

"Все увидели, что способна не очень большая группа мотивированных людей по отношению к армии. Думаю, их ждет достаточно печальная судьба на фоне прошлого. Возможно, в Африку попробуют, позаниматься какими-то авантюрами. Наверное, это будет максимум", – убежден Александр "Фортуна".

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