Про це 24 Каналу заявив керівник штабу "РДК" Олександр "Фортуна". Він зауважив, що ніколи ще не було два звернення російського диктатора до народу з різницею у два дні.

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"І коли було друге звернення, Путін дуже зрозуміло та чітко дав зрозуміти, що в нього є особиста образа на Пригожина", – наголосив керівник штабу "РДК".

Мовляв, дуже погано, що існують силовики, які не до кінця вірні режиму, який існує.

Євгенію Пригожину треба якомога швидше одягати шапку з фольги та щезати у невідомому напрямку,

– зауважив Олександр "Фортуна".

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На його думку, ПВК "Вагнера", ймовірно, не піде на Москву ще раз.

"Можливо, якісь окремі представники, але як ПВК, найімовірніше, ні", – переконаний керівник штабу "РДК".

Усе через те, що із ПВК "Вагнера" в міноборони Росії пішли всі найманці, окрім тих, кого не хоче бачити у своїх лавах вороже оборонне відомство. Мовиться про найближче оточення Пригожина або людей, які не можуть потрапити туди за певних обставин. Наприклад, через кримінал тощо.

Ці люди нині перебувають у "підвішеному" стані. У них немає офіційного статусу, прозорого джерела доходів і важкої зброї. І ніхто цю зброю давати їм не поспішає. Зокрема, Лукашенко.

"Усі побачили, на що спроможна не дуже велика група вмотивованих людей стосовно армії. Думаю, їх чекає достатньо сумна доля на тлі минулого. Можливо, в Африку спробують, позайматися якимись авантюрами. Напевно, це буде максимум", – переконаний Олександр "Фортуна".

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