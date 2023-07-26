Оба склонны к измене: какую игру ведет Лукашенко по поводу Пригожина
И Александр Лукашенко, и Евгений Пригожин очень склонны к измене. А также для того, чтобы нарушать обязательства.
Об этом 24 Каналу заявил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он отметил, что главу ЧВК "Вагнера" Путин вытащил фактически из низов криминального мира Санкт-Петербурга.
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"Понятно, что сейчас он очень активно кусал ту руку, которая его выкормила все эти годы. И вот "благодарность" своему благодетелю он вполне проявил", – подчеркнул Яковенко.
Пригожин – именно тот человек, который может изменить в любом случае. То же касается и Александра Лукашенко. Всю свою политическую жизнь самопровозглашенный президент Беларуси сидел между двумя стульями и попытками перебегать из одного лагеря в другой.
Лукашенко постоянно держался благодаря тому, что использовал многовекторность в своей политике – маневрировал между Европой и Россией. Белорусский диктатор постоянно шантажировал то одного, то другого потенциального партнера.
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Кем является Пригожин для Лукашенко
В настоящее время Пригожин для Лукашенко – разменный и расходный "материал". В любой момент он может сдать главаря вагнеровцев. К примеру, во время встречи с Владимиром Путиным, самопровозглашенный президент Беларуси продемонстрировал, что для него означает глава ЧВК "Вагнера". Белорусский диктатор сказал, что вагнеровцы его "напрягают", ведь хотят пойти в Польшу.
Показал, что вот, "держу на цепи". "Пригожин – бешеная собака, которая рвется в Польшу". Что называется продемонстрировал, что он оказывает большую услугу Путину, ведь держит на "передержке" такое дикое животное – Пригожина,
– отметил российский оппозиционный журналист.
Однако ясно, что глава ЧВК "Вагнера" ответит Лукашенко взаимностью – сдаст его в любой ситуации. В треугольнике Путин – Пригожин – Лукашенко надеяться, что кто-то будет верным обязательством союзничества – не стоит.
"Каждый из них будет готов "сожрать" любого другого из этой тройки. Поворачиваться спиной и держать зашитыми карманы надо при общении с каждым из этих трех людей", – заявил Игорь Яковенко.
Встреча диктаторов
- Лукашенко и Путин встретились в России 23 июля. Это первая встреча диктаторов после недомятежа Евгения Пригожина и перемещение вагнеровцев в Беларусь.
- Самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что наемники "хотят сходить на экскурсию в Варшаву или в Жешув". Также Лукашенко придумал, что Польша якобы перекидывает свои войска к границе.
- В Институте изучения войны убеждены, что белорусский диктатор, вероятно, хочет использовать ЧВК "Вагнера" против Владимира Путина. Все, чтобы получить определенные уступки. Аналитики предполагают, что Лукашенко мог использовать страх российского диктатора перед вагнеровцами для того, чтобы избежать призывов к участию в войне против Украины. А также для того, чтобы добиться собственных желаний.