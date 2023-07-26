Оба склонны к измене: какую игру ведет Лукашенко по поводу Пригожина

И Александр Лукашенко, и Евгений Пригожин очень склонны к измене. А также для того, чтобы нарушать обязательства.

Об этом 24 Каналу заявил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он отметил, что главу ЧВК "Вагнера" Путин вытащил фактически из низов криминального мира Санкт-Петербурга.

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"Понятно, что сейчас он очень активно кусал ту руку, которая его выкормила все эти годы. И вот "благодарность" своему благодетелю он вполне проявил", – подчеркнул Яковенко.

Пригожин – именно тот человек, который может изменить в любом случае. То же касается и Александра Лукашенко. Всю свою политическую жизнь самопровозглашенный президент Беларуси сидел между двумя стульями и попытками перебегать из одного лагеря в другой.

Лукашенко постоянно держался благодаря тому, что использовал многовекторность в своей политике – маневрировал между Европой и Россией. Белорусский диктатор постоянно шантажировал то одного, то другого потенциального партнера.

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Кем является Пригожин для Лукашенко

В настоящее время Пригожин для Лукашенко – разменный и расходный "материал". В любой момент он может сдать главаря вагнеровцев. К примеру, во время встречи с Владимиром Путиным, самопровозглашенный президент Беларуси продемонстрировал, что для него означает глава ЧВК "Вагнера". Белорусский диктатор сказал, что вагнеровцы его "напрягают", ведь хотят пойти в Польшу.

Показал, что вот, "держу на цепи". "Пригожин – бешеная собака, которая рвется в Польшу". Что называется продемонстрировал, что он оказывает большую услугу Путину, ведь держит на "передержке" такое дикое животное – Пригожина,

– отметил российский оппозиционный журналист.

Однако ясно, что глава ЧВК "Вагнера" ответит Лукашенко взаимностью – сдаст его в любой ситуации. В треугольнике Путин – Пригожин – Лукашенко надеяться, что кто-то будет верным обязательством союзничества – не стоит.

"Каждый из них будет готов "сожрать" любого другого из этой тройки. Поворачиваться спиной и держать зашитыми карманы надо при общении с каждым из этих трех людей", – заявил Игорь Яковенко.

Встреча диктаторов