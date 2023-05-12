У Евгения Пригожина больше нет того влияния, которое было в начале полномасштабного вторжения. По всей вероятности, ему не удастся оправдать свои неудачи и списать все на минобороны России. Об этом в интервью 24 Каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

Читайте больше Планы контрнаступления ВСУ и стратегические победы в Бахмуте: интервью с Михаилом Подоляком

Влиятельность "Вагнера" к войне в Украине

Вожак ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обругал, кажется, уже все военно-политическое руководство России. Претензии у него были даже до Владимира Путина. На самом же деле все заявления Пригожина о "снарядном голоде", несуразности регулярной российской армии и другие направлены на оправдание самого себя.

Пригожин отчасти проиграл фундаментальный конфликт с военным руководством России. Он был практически монополистом в чувствительной для россиян сфере – частной военной компании. Через "Вагнер" решались вопросы контроля над правительствами в тех же африканских странах. Это был госзаказ,

– заметил Михаил Подоляк.

Дело в том, что сама Россия не могла прямо вмешиваться в те или иные внутренние конфликты других стран. В частности, контролировать сырьевые месторождения или даже контролировать правительства. Эту функцию и выполняла группировка "Вагнера". Вероятно, косвенно они получали бюджетные средства и оружие в объеме, которое требовалось. Кроме того, могли брать пополнение там, где этого хотели.

"В марте 2022 года Пригожин пришел на войну для того, чтобы зафиксировать свой статус человека, влиятельного в военном деле. Сделать себе из военного, выполняющего определенные задачи, политическую карьеру. Они тогда вели себя агрессивно в информационном пространстве и на поле боя", – отметил советник главы ОП.

Первые полгода на фронте, ЧВК "Вагнера" заявляло, что кроме них вообще никто не воюет. Но они быстро "справятся" с ВСУ и "дойдут до Киева". Параллельно с этим Пригожин собирал вокруг себя "ультрапатриотическое" сообщество в России. Фактически готовил себе политическую карьеру.

Михаил Подоляк о намерениях и провалах Пригожина: смотреть видео

Все провалы спишут на "Вагнера"

По состоянию на сегодня Евгения Пригожина лишили доступа к ресурсу. Речь идет не только о боеприпасах, но и о мобилизационном ресурсе. Теперь этим занимается минобороны России – собирает заключенных и контрактует под личные ЧВК. Более того, переманивают к себе и самих вагнеровцев.

Пригож не дают возможности выйти из Бахмута на передислокацию. Его окружили со всех сторон и говорят: "Или ты там умираешь практически, или попытаешься выйти и мы будем считать тебя изменником и пристрелим",

– подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что информационно Пригожин постепенно выглядит достаточно мощно для ультрарадикального крыла российской политики, десакрализующего Путина. Кроме того, все эти "ультрапатриоты" не хотят сами воевать. Они хотят сидеть дома и призвать убить как можно больше украинцев.

"На базе этого они были сначала влюблены в Путина, а сейчас очень разочарованы в нем. Они дискредитируют Путина на внутреннем пространстве больше, и Пригожин для них является "неоиконой"", – пояснил советник главы ОП.

Впрочем, сейчас Пригожин понимает, что такого потенциала, который у него было полгода назад, уже не существует. "Повар Путина" также косвенно понимает, что в любом случае на него спишут провалы, а минобороны опять-таки выйдет сухим из воды. Это то, чего он как раз и не желает допускать.

Пригожин свирепствует из-за провалов в Бахмуте: подробнее