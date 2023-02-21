Пригожин впервые подвергся санкциям США еще в декабре 2016 года, а в 2021 году был объявлен в розыск ФБР. Однако это не помешало ему обогатиться сотнями миллионов долларов.

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Как Пригожин "зарабатывал"

Пригожин получал денежные средства от добычи нефти, газа, алмазов и золота от наемников в таких странах, как Судан и Сирия, а также в Африке.

Обратите внимание! Анализ добывающих компаний, поддерживаемых Пригожином, основывается на их последней доступной отчетности до декабря 2021 года. Доходы и доходы, задекларированные этими компаниями в России, были переведены из рубля в доллары по текущему обменному курсу. Однако анализ не учитывает внутренние российские предприятия Пригожина, которые получили крупные государственные контракты и составляют значительную часть его состояния.

В 2018 году правительство США наложило санкции на подконтрольную ему компанию Evro Polis, которая получила энергетические концессии от президента Сирии Башара Асада в обмен на то, что наемники "Вагнера" освобождали нефтяные месторождения от ИГИЛ во время гражданской войны в стране.

Однако отчет Evro Polis свидетельствует о том, что санкции оказали ограниченное влияние на ее деятельность: в 2020 году компания генерировала продажи на сумму 134 миллиона долларов, а чистая прибыль в том году составила 90 миллионов долларов. Это составило 180% рентабельности акционерного капитала, репатриированного в Россию.

За 2 месяца до полномасштабного вторжения, в декабре 2021 года, компания сообщила о связанном с контрактами падении доходов до чуть более 400 тысяч долларов, но все еще имела 92 миллиона долларов наличных денег на балансе.

Также у Пригожина есть другие операции по торговле, в которых использует своих наемников. Они значительно меньше, однако это не мешает им торговать, несмотря на санкции:

Компания M Invest, занимающаяся добычей золота в Судане и тоже попавшая под санкции США в июле 2020 года, в следующем году все равно получила 2,6 миллиона долларов.

Кроме этого, более 6 миллионов долларов дохода к концу 2021 года получили две компании, отгрузившие большое количество промышленного оборудования, связанным с "Вагнер" компаниям в Судане и Центральноафриканской Республике.

Некоторые компании перевели деятельность на другие предприятия

Отчеты показывают, что некоторые подконтрольные Пригожину компании перевели свою деятельность на другие предприятия, прежде чем западные страны начали их закрывать.

В частности, компания "Меркурий", которая работает в нефтяном секторе Сирии и попала под санкции ЕС в 2021 году, еще за три года до этого продала продукции на 67 миллионов долларов, но после этого задекларировала нулевой доход.

Важно. ЧВК "Вагнера" обвиняют в нарушениях прав человека, включая убийства, пытки и изнасилования, почти в каждой стране, где они работали.