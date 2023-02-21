Пригожин вперше потрапив під санкції США ще в грудні 2016 року, а у 2021 році був оголошений в розшук ФБР. Проте це не завадило йому збагатитися на сотні мільйонів доларів.

Дивіться також У Пригожина – істерика: засновник "Вагнера" знову наїхав на Шойгу через "снарядний голод"

Як Пригожин "заробляв"

Пригожин отримував кошти від видобутку нафти, газу, алмазів і золота від найманців в таких країнах, як Судан і Сирія, а також в Африці.

Зверніть увагу! Аналіз видобувних компаній, які підтримує Пригожин, ґрунтується на їхній останній доступній звітності до грудня 2021 року. Доходи і прибутки, задекларовані цими компаніями в Росії, були переведені з рубля в долари за поточним обмінним курсом. Проте аналіз не враховує внутрішні російські підприємства Пригожина, які отримали великі державні контракти й становлять значну частину його статків.

У 2018 році уряд США наклав санкції на підконтрольну йому компанію Evro Polis, яка отримала енергетичні концесії від президента Сирії Башара Асада в обмін на те, що найманці "Вагнера" звільняли нафтові родовища від ІДІЛ під час громадянської війни в країні.

Проте звіт Evro Polis свідчить про те, що санкції мали обмежений вплив на її діяльність: у 2020 році компанія генерувала продажі на суму 134 мільйонів доларів, а чистий прибуток того року становив 90 мільйонів доларів. Це становило 180% рентабельності акціонерного капіталу, який був репатрійований до Росії.

За 2 місяці до повномасштабного вторгнення, у грудні 2021 року, компанія повідомила про пов'язане з контрактами падіння доходів до трохи більше ніж 400 тисяч доларів, але все ще мала 92 мільйонів доларів готівки на балансі.

Також Пригожин має інші операції з торгування, у яких використовує своїх найманців. Вони значно менші, проте це не заважає їм торгувати попри санкції:

Компанія M Invest, яка займається видобутком золота в Судані й теж потрапила під санкції США в липні 2020 року, наступного року все одно отримала 2,6 мільйона доларів.

Крім цього, понад 6 мільйонів доларів доходу до кінця 2021 року отримали дві компанії, які відвантажили велику кількість промислового обладнання пов'язаним з "Вагнер" компаніям у Судані та Центральноафриканській Республіці.

Деякі компанії перевели діяльність на інші підприємства

Звіти показують, що деякі підконтрольні Пригожину компанії перевели свою діяльність на інші підприємства перед тим, як західні країни почали їх закривати.

Зокрема компанія "Меркурій", яка працює у нафтовому секторі Сирії та потрапила під санкції ЄС у 2021 році, ще за три роки до цього продала продукції на 67 мільйонів доларів, але після цього задекларувала нульовий дохід.

Важливо. ПВК "Вагнера" звинувачують у порушеннях прав людини, включаючи вбивства, тортури і зґвалтування, майже в кожній країні, де вони працювали.