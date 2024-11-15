"Переобулся" прямо в зале суда: нардеп Шевченко назвал Лукашенко врагом: нардеп Шевченко назвал Лукашенко врагом

Нардеп Евгений Шевченко, которого 14 ноября задержали по подозрению в государственной измене, вдруг "переобулся" в зале суда. Там ему в пятницу, 15 ноября, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 11 января.

Шевченко успешно вел бизнес в Беларуси, но после вручения ему подозрения назвал Лукашенко врагом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Obozrevatel.ua.

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Почему ездил к Лукашенко – "не ваше дело"

Несмотря на свой успешный бизнес в Беларуси, нардеп Шевченко решил в зале суда назвать Лукашенко врагом и сказал, что в "никаких" отношениях с белорусским диктатором.

"Конечно, он враг нашего государства. Вы этого не знаете?" – сказал депутат.

На вопрос журналистов, почему ездил к нему, ответил, что "не ваше дело".

А еще заявил о своей невиновности, а дело против него назвал "каким-то недоразумением". Теперь нардеп надеется на "интеллектуальную дискуссию" и "цивилизованный процесс".

Напомним, что ГБР удалось установить, что народный избранник Шевченко еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину начал наносить ущерб нашей обороноспособности и информационной безопасности страны. В частности, в 2021 году он отрицал присутствие угрозы от России с территории Беларуси.

Кроме того, Шевченко был частым гостем в Минске. Он встречался там с бизнесменами и политиками, в частности, с самим Лукашенко.

А еще нардепу удавалось там "неплохо делать бизнес" и зарабатывать немалое состояние. Он "наторговал" примерно 1,5 миллиона евро чистой прибыли, но в Украину ввез только 500 тысяч евро, потому что остальную сумму заблокировал банк.