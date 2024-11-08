Сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Офиса президента Андрея Ермака. Он отметил, что план победы Украины и Формула мира – путь к справедливому миру.
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Как нардеп угрожал Зеленскому
Вечером 7 ноября нардеп Шевченко опубликовал в своем телеграм-канале сообщение в котором призвал Зеленского начать переговоры с Россией.
Давай Вова, давай! Время товарищ президент начинать диалог. Я понимаю, что после этого тебе придется уйти. Но страна важнее личных амбиций,
– написал нардеп.
Он добавил, что поможет в случае чего и при необходимости поедет снова в Минск. По словам Шевченко, в случае отказа, Зеленского "заставят уйти".
"И заставят тебя те, кто вчера тебе аплодировал в странах западного мира", – добавляет он.
Какой была реакция Ермака
Некоторые народные депутаты похоже запутались в вопросах национальной безопасности, национальных интересов и будущего страны,
– написал Ермак.
Он отметил, что если в головах этих депутатов национальные интересы ассоциируются с поражением Украины, то они совершают серьезную ошибку, которая играет в пользу России.
Глава Офиса президента подчеркнул, что план победы Украины и Формула мира, предложенная Зеленским, является справедливым путем к победе и восстановлению территориальной целостности.