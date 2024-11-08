Повідомляє 24 Канал з посиланням голову Офісу президента Андрія Єрмака. Він наголосив, що план перемоги України та Формула миру – шлях до справедливого миру.

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Як нардеп погрожував Зеленському

Увечері 7 листопада нардеп Шевченко опублікував у своєму телеграм-каналі допис в якому закликав Зеленського розпочати переговори із Росією.

Давай Вова, давай! Час товаришу президент починати діалог. Я розумію, що після цього тобі доведеться піти. Але країна важливіша за особисті амбіції,

– написав нардеп.

Він додав, що допоможе в разі чого і за потреби поїде знову до Мінська. За словами Шевченка, в разі відмови, Зеленського "змусять піти".

"І змусять тебе ті, хто вчора тобі аплодував у країнах західного світу", – додає він.

Якою була реакція Єрмака

Деякі народні депутати схоже заплуталися в питаннях національної безпеки, національних інтересів та майбутнього країни,

– написав Єрмак.

Він зазначив, що якщо в головах цих депутатів національні інтереси асоціюються з поразкою України, то вони здійснюють серйозну помилку, яка грає на користь Росії.

Голова Офісу Президента підкреслив, що План перемоги України та Формула миру, запропонована Зеленським, є справедливим шляхом до перемоги і відновлення територіальної цілісності.