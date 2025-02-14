Сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Что известно о погибшем воине

В Кременчуге 11 февраля в Свято-Николаевском соборе состоялось прощание с военнослужащим Евгением Тимченко.

С детства еще маленьким, как говорится, мальчиком был добрым, отзывчивым, таким застенчивым. Нет слов, даже не верится, что его больше нет,

– вспоминает знакомая погибшего воина Светлана.

Евгений Тимченко / Фото Суспильного

Евгений родился и жил в Кременчуге. После окончания местной 18 школы он пошел воевать в АТО, после начала полномасштабного вторжения он снова присоединился к рядам ВСУ.

"Призван на военную службу по мобилизации 6 марта 2022 года, занимал должность номера обслуги механизированного отделения", – рассказал военнослужащий ВСУ "Лиман".

В плен Евгений попал в марте 2022 года. Все время его ожидала жена.

Женщина ждала его три года, и она сейчас говорит: "Не вериться, что его нет", но ДНК сделали, совпали ДНК",

– поделилась знакомая погибшего воина Галина.

В Кременчуге попрощались с воином Евгением Тимченко / Фото Суспильного

Военный был похоронен на Свиштовском кладбище в мемориальном секторе почетных захоронений рядом с другими воинами.