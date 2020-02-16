КОРД задержал Евгения Анисимова: что известно об криминальном авторитете времен Януковича

В воскресенье, 16 февраля, КОРД провел в Киеве спецоперацию по задержанию криминального авторитета Евгения Анисимова, которого 6 лет искал Интерпол. Сведения из биографии "смотрящего" за Запорожьем от Виктора Януковича собрал 24 канал.

Угрозы, нападения и "кошмарение" бизнеса это то, чем запомнился Анисимов во время правления клана Януковича.

Важно: КОРД задержал "смотрящего" Януковича Анисимова: видео спецоперации

Биография Анисимова – ночной кошмар Запорожского бизнеса

Евгений Анисимов родился 25 апреля 1975 года (44 года) в городе Запорожье. Там всю жизнь и "работал". Местные издания утверждают, что криминальный авторитет был известен на всю область, но под прозвищами "Анисим" или "Клоун".

Вел свою деятельность еще с 90-ых, сначала как обычный рэкетир, а впоследствии как руководитель одной из крупнейших уголовных группировок.

Запорожский бизнесмен Евгений Черняк рассказал, как однажды "семья" Януковича через Анисимова "просила" его "поделиться" собственным бизнесом.

Так называемые "переговоры" криминальный авторитет и его люди вели очень жестко, прибегая к черному пиару, физическим угрозам, атакам и незаконным арестам менеджеров.

Местные даже называют Анисимова неофициальным "руководителем Запорожской области". Впрочем, так продолжалось лишь до событий Революции Достоинства, а тогда "Клоуна" объявили в международный розыск.



Евгений Анисимов сразу же после задержания

Что связывает Анисимова с Януковичем

Пожалуй, ни для кого не секрет, что кроме своих официальных представителей, которые занимали государственные должности, Янукович имел друзей, которые представляли его интересы и в криминальных кругах. В Запорожской области таким был Егений Анисимов.

В президентской команде с ним связывали Юрия Иванющенко, более известного как Юра "Енакиевский" – близкого соратника Виктора Януковича.

Интересно: В Киеве застрелили хирурга Андрея Сотника: что известно о враче, который сбежал от войны

Также его связывают с целым рядом депутатов Запорожского областного совета и тогдашним мэром Запорожья Александром Сином, который после победы "Проффесора" на выборах перешел из "Батькивщины" в Партию регионов.

Также утверждают, что одной из особенностей криминальной группировки Евгения Анисимова было то, что она было тесно связана с местными правоохранителями.

Интересно, что даже бывший Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка во время брифинга для СМИ заявил, что за плечами Анисимова "нет никакого криминала".

Задержание Евгения Анисима: смотрите видео

Светлая сторона "Анисима"

Достаточно частым явлением является то, что криминальные авторитеты часто прибегают и к добрым делам. Не исключением стал и Евгений Анисимов. По меньшей мере об этом утверждают местные СМИ.

В частности, они пишут, что "Анисим" выделил 500 тысяч гривен на акцию "Любовь милосердная", целью которой был сбор денег и крови от доноров для помощи тяжелобольным детям.

Также он помогал с организацией массовых просмотров матчей Евро-2020 в Запорожье. Правда, в нелегальных фан-зонах.