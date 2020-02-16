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      КОРД задержал Евгения Анисимова: что известно об криминальном авторитете времен Януковича

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      Біографія творця одного з найбільших кримінальних угруповань Євгена Анісімова

      В воскресенье, 16 февраля, КОРД провел в Киеве спецоперацию по задержанию криминального авторитета Евгения Анисимова, которого 6 лет искал Интерпол. Сведения из биографии "смотрящего" за Запорожьем от Виктора Януковича собрал 24 канал.

      Угрозы, нападения и "кошмарение" бизнеса это то, чем запомнился Анисимов во время правления клана Януковича.

      Важно: КОРД задержал "смотрящего" Януковича Анисимова: видео спецоперации

      Биография Анисимова – ночной кошмар Запорожского бизнеса

      Евгений Анисимов родился 25 апреля 1975 года (44 года) в городе Запорожье. Там всю жизнь и "работал". Местные издания утверждают, что криминальный авторитет был известен на всю область, но под прозвищами "Анисим" или "Клоун".

      Вел свою деятельность еще с 90-ых, сначала как обычный рэкетир, а впоследствии как руководитель одной из крупнейших уголовных группировок.

      Запорожский бизнесмен Евгений Черняк рассказал, как однажды "семья" Януковича через Анисимова "просила" его "поделиться" собственным бизнесом.

      Так называемые "переговоры" криминальный авторитет и его люди вели очень жестко, прибегая к черному пиару, физическим угрозам, атакам и незаконным арестам менеджеров.

      Местные даже называют Анисимова неофициальным "руководителем Запорожской области". Впрочем, так продолжалось лишь до событий Революции Достоинства, а тогда "Клоуна" объявили в международный розыск.

      Євген Анісімов,
      Евгений Анисимов сразу же после задержания

      Что связывает Анисимова с Януковичем

      Пожалуй, ни для кого не секрет, что кроме своих официальных представителей, которые занимали государственные должности, Янукович имел друзей, которые представляли его интересы и в криминальных кругах. В Запорожской области таким был Егений Анисимов.

      В президентской команде с ним связывали Юрия Иванющенко, более известного как Юра "Енакиевский" – близкого соратника Виктора Януковича.

      Интересно: В Киеве застрелили хирурга Андрея Сотника: что известно о враче, который сбежал от войны

      Также его связывают с целым рядом депутатов Запорожского областного совета и тогдашним мэром Запорожья Александром Сином, который после победы "Проффесора" на выборах перешел из "Батькивщины" в Партию регионов.

      Также утверждают, что одной из особенностей криминальной группировки Евгения Анисимова было то, что она было тесно связана с местными правоохранителями.

      Интересно, что даже бывший Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка во время брифинга для СМИ заявил, что за плечами Анисимова "нет никакого криминала".

      Задержание Евгения Анисима: смотрите видео

      Светлая сторона "Анисима"

      Достаточно частым явлением является то, что криминальные авторитеты часто прибегают и к добрым делам. Не исключением стал и Евгений Анисимов. По меньшей мере об этом утверждают местные СМИ.

      В частности, они пишут, что "Анисим" выделил 500 тысяч гривен на акцию "Любовь милосердная", целью которой был сбор денег и крови от доноров для помощи тяжелобольным детям.

      Также он помогал с организацией массовых просмотров матчей Евро-2020 в Запорожье. Правда, в нелегальных фан-зонах.

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Партия регионов Виктор Янукович Криминальные новости Криминал Новости Запорожья Новости Украины
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