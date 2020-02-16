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      КОРД затримав Євгена Анісімова: що відомо про кримінального авторитета часів Януковича

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      Біографія творця одного з найбільших кримінальних угруповань Євгена Анісімова / roadcontrol.org.ua

      У неділю, 16 лютого, КОРД провів у Києві спецоперацію з затримання кримінального авторитета Євгена Анісімова, якого 6 років шукав Інтерпол. Інформацію з біографії "смотрящого" за Запоріжжям від Віктора Януковича зібрав 24 канал.

      Погрози, напади і "кошмарення" бізнесу це те, чим запам'ятався Анісімов у час правління клану Януковича.

      Важливо: КОРД затримав "смотрящого" Януковича Анісімова: відео спецоперації

      Біографія Анісімова – нічного жахіття запорізького бізнесу

      Євген Анісімов народився 25 квітня 1975 року (44 роки) у місті Запоріжжя. Там усе життя і "працював". Місцеві видання стверджують, що кримінальний авторитет був знаний на усю область, але під прізвиськами "Анісім" або "Клоун".

      Вів свою діяльність ще з 90-их, спочатку як звичайний рекетир, а згодом як керівник одного з найбільших в Україні кримінальних угруповань.

      Запорізький бізнесмен Євген Черняк розповів, як одного разу "сім'я" Януковича через Анісімова "просила" його "поділитися" власним бізнесом.

      Так звані "перемовини" кримінальний авторитет і його люди вели дуже жорстко, вдаючись до чорного піару, фізичних погроз, нападами та незаконними арештами менеджерів.

      Місцеві навіть називають Анісімова неофіційним "керівником Запорізької області". Втім так тривало лише до подій Революції Гідності, а тоді "Клоуна" оголосили у міжнародний розшук.

      Євген Анісімов, "Анісім", Запоріжжя, біографія
      Євген Анісімов одразу ж після затримання

      Що пов'язує Анісімова з Януковичем

      Мабуть, ні для кого не секрет, що окрім своїх офіційних представників, які займали державні посади, Янукович мав друзів, які представляли його інтереси і у кримінальних колах. У Запорізькій області таким був Єген Анісімов.

      У президентській команді з ним пов'язували Юрія Іванющенка, більше відомого як Юра "Єнакієвський" – близького соратника Віктора Януковича.

      Цікаво: У Києві застрелили хірурга Андрія Сотника: що відомо про лікаря, який втік від війни

      Також його пов'язують з цілою низкою депутатів з Запорізької обласної ради і тогочасним мером Запоріжжя Олександром Сіном, який після перемоги "Проффесора" на виборах перейшов з "Батьківщини" у "Партію регіонів".

      Також стверджують, що однією з особливостей кримінального угруповання Євгена Анісімова було те, що воно було тісно пов'язане з місцевими правоохоронцями.

      Цікаво, що навіть колишній Генеральний прокурор України Віктор Пшонка під час брифінгу для ЗМІ заявив, що за плечима Анісімова "немає жодного криміналу".

      Затримання Євгена Анісіма: дивіться відео

      Світлий бік "Анісіма"

      Доволі частим явищем є те, що кримінальні авторитети часто вдаються і до добрих справ. Не винятком став і Євген Анісімов. Щонайменше про це стверджують місцеві ЗМІ.

      Зокрема, вони пишуть, що "Анісім" виділив 500 тисяч гривень на акцію "Любов милосердна", метою якої був збір грошей і крові від донорів для допомоги важкохворим дітям.

      Також він допомагав з організацією масових переглядів матчів Євро-2020 у Запоріжжі. Щоправда, у нелегальних фан-зонах.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Партія регіонів Віктор Янукович Кримінальні новини Кримінал Новини Запоріжжя Новини України
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