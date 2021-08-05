В Украине – рыночная экономика, поэтому ряд домов находится в частной собственности. В целом это такое взаимодействие собственника и представителей города. Об этом в программе "Перекрестный допрос" на 24 канале рассказала общественная активистка, руководитель общественной организации "Город-сад" и депутат Киевсовета Евгения Кулеба.

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Кулеба: вопрос нужно решать системно

По ее словам, обязательно должен действовать историко-архитектурный опорный план, а также – одинаковые правила для всех застройщиков.

К сожалению, здание (на улице Петлюры, 29 – 24 канал) не спасли. Лично для меня, это огромная потеря,

– подчеркнула Кулеба.

Она отметила, что такой пример показывает, что в целом происходит в Киеве. Это – еще один сигнал, что нужно соответствующий вопрос решать системно.

Реакция депутатов

Как отметила депутат, в отношении дома купца Ивана Уткина зарегистрировали проект решения об обращении Киевсовета к суду о расторжении договора аренды с застройщиком.

Что известно о доме Уткина? Здание построил купец масляных красок Иван Уткин примерно между 1890 и 1905 годом. Архитектором дома является Александр Вербицкий. Двухэтажка в стиле ренессанса была единственным зданием в квартале, которое построили до 1917 года.

"Также я являюсь соавтором проекта решения о становлении временного моратория на новое строительство в историческом ареале. Его определил генеральный план Киева", – рассказала общественная активистка.

Кулеба добавила, что соответствующий проект решения только зарегистрировали. Сейчас он еще не проходил комиссию из-за каникул.

Справка. Документ предусматривает запрет на новое строительство, которое нарушало геометрические формы зданий в историческом ареале Киева. Исключением является лишь строительство социальной инфраструктуры.

Что известно о сносе дома Уткина