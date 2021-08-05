В Україна – ринкова економіка, тому низка будинків перебуває у приватній власності. Загалом це така взаємодія власника і представників міста. Про це у програмі "Перехресний допит" на 24 каналі розповіла громадська активістка, керівниця громадської організації "Місто-сад" та депутатка Київради Євгенія Кулеба.

Варто прочитати У Києві зникла металева хвіртка зі склепу на Байковому цвинтарі: їй понад 100 років

Кулеба: Питання потрібно розв'язувати системно

За її словами, обов'язково повинен діяти історико-архітектурний опорний план, а також – однакові правила для всіх забудовників.

На жаль, будівлю (на вулиці Петлюри, 29 – 24 канал) не врятували. Особисто для мене, це величезна втрата,

– наголосила Кулеба.

Вона відзначила, що такий приклад показує, що загалом відбувається в Києві. Це – ще один сигнал, що потрібно відповідне питання розв'язувати системно.

Реакція депутатів

Як зауважила депутатка, щодо будинку купця Івана Уткіна зареєстрували проєкт рішення про звернення Київради до суду щодо розірвання договору оренди із забудовником.

Що відомо про будинок Уткіна? Будівлю збудував купець олійних фарб Іван Уткін приблизно між 1890 та 1905 роком. Архітектором будинку є Олександр Вербицький. Двоповерхівка у стилі ренесансу була єдиною будівлею у кварталі, яку збудували до 1917 року.

"Також я є співавторкою проєкту рішення про становлення тимчасового мораторію на нове будівництво в історичному ареалі. Його визначив генеральний план Києва", – розповіла громадська активістка.

Кулеба додала, що відповідний проєкт рішення тільки зареєстрували. Наразі він ще не проходив комісію через канікули.

Довідка. Документ передбачає заборону на нове будівництво, яке порушувало геометричні форми будівель в історичному ареалі Києва. Винятком є лише будівництво соціальної інфраструктури.

Що відомо про знесення будинку Уткіна