14 ноября правоохранители сообщили народному депутату Евгению Шевченко о подозрении в государственной измене. Следствие установило, что он систематически в своих выступлениях и интервью распространял российские нарративы и размещал в соцсетях высказывания, которыми вредил информационной безопасности Украины, передает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Что говорит Шевченко

Евгений Шевченко заявил, что считает свое подозрение и задержание "недоразумением". Он выразил надежду на "интеллектуальную дискуссию", а также на "цивилизованный процесс" в рассмотрении этого дела.

Адвокат народного избранника в свою очередь рассказал, что они не успели "должно оформить" письменное возражение, потому что накануне "допоздна продолжались обыски".

Судья принял решение удовлетворить ходатайство частично и объявил перерыв в судебном заседании до 15:00.

Шевченко в суде: смотрите видео "Радио свободы"



Напомним, что Шевченко давно дружит с Лукашенко. В 2021 году он посетил Минск, где сказал, что треть украинцев хотела бы видеть белорусского диктатора своим президентом.