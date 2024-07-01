Евпатория снова без воды: движение сопротивления рассказало о проблемах жителей Крыма
Источник:Желтая Лента
Активисты движения "Желтая Лента" сообщают об очередных проблемах местных в Евпатории. На этот раз оккупанты игнорируют отсутствие воды в городе.
Россияне заявляют о "долгом восстановлении" вместо оперативного решения.
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Евпатория осталась без воды
Как рассказали в "Желтой Ленте", жители Евпатории снова оказались без водоснабжения из-за аварии на магистральном водопроводе.
Оккупационная власть, вместо оперативного реагирования и решения проблемы, только декларирует о "продолжающемся процессе восстановления" и попытки заполнить резервные резервуары чистой водой, которой сейчас катастрофически не хватает,
– указал движение сопротивления.
В сопротивлении отмечают, что современный российский режим имеет много общего с фашизмом. Вместо того, чтобы обеспечить базовые потребности оккупированных территорий, они сосредотачивают усилия на поддержке своей власти и репрессивных механизмов.
К слову, на днях "Желтая лента" организовала на оккупированных территориях флешмоб "Это – Украина". Он приурочен ко Дню Конституции Украины. Движение сопротивления призвало фотографировать стикер с надписью "*Название вашего города* – это Украина" на фоне достопримечательностей города.