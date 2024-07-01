Евпатория снова без воды: движение сопротивления рассказало о проблемах жителей Крыма

Активисты движения "Желтая Лента" сообщают об очередных проблемах местных в Евпатории. На этот раз оккупанты игнорируют отсутствие воды в городе.

Россияне заявляют о "долгом восстановлении" вместо оперативного решения.

Смотрите также Живой щит: что известно о ЗРК "Тор-М2", которым Россия могла убить своих туристов на пляже в Крыму

Евпатория осталась без воды

Как рассказали в "Желтой Ленте", жители Евпатории снова оказались без водоснабжения из-за аварии на магистральном водопроводе.

Оккупационная власть, вместо оперативного реагирования и решения проблемы, только декларирует о "продолжающемся процессе восстановления" и попытки заполнить резервные резервуары чистой водой, которой сейчас катастрофически не хватает,

– указал движение сопротивления.

В сопротивлении отмечают, что современный российский режим имеет много общего с фашизмом. Вместо того, чтобы обеспечить базовые потребности оккупированных территорий, они сосредотачивают усилия на поддержке своей власти и репрессивных механизмов.

К слову, на днях "Желтая лента" организовала на оккупированных территориях флешмоб "Это – Украина". Он приурочен ко Дню Конституции Украины. Движение сопротивления призвало фотографировать стикер с надписью "*Название вашего города* – это Украина" на фоне достопримечательностей города.