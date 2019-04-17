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      Погода на Еврейские кучки 2019: прогноз в Украине

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      Еврейские кучки 2019 - погода в Украине с 15 по 20 апреля 2019 от синоптика
      Прогноз погоды на Еврейские кучки 2019 / Фото из открытых источников

      Еврейские кучки – это несколько дней перед иудейской Пасхой, когда резко меняется погода. В этот период ощутимо холодает, начинаются дожди, шквальный ветер и даже заморозки. В этом году еврейские кучки украинцам следует ожидать с 15 по 20 апреля.

      Что надо знать о еврейских кучках?

      Период еврейских кучек нельзя считать праздником. Люди с давних времен называют так несколько дней перед Пасхой, когда меняется погода. Их приход связан с празднованием иудейской Пасхи, которая называется Песах. В 2019 году его отмечают с пятницы, 19 апреля, до субботы, 27 апреля.

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      Поэтому, похолодание и плохой погоды следует ожидать в течение недели до начала Песаха. в Украине еврейские кучки начнутся за неделю до православной Вербного воскресенья и продлятся с 15 по 20 апреля.

      Какой будет погода в Украине на еврейские кучки?

      Ближайшую неделю украинцам не стоит ждать резкого потепления и солнечной погоды. Наоборот – во всех областях будет прохладно, а на Севере и Западе возможны заморозки. Однако, сильные дожди и грозы украинцам не грозят. В целом погода в эти дни будет постоянно скакать то вверх, то вниз, а после нескольких часов солнца начнутся осадки со шквалами ветра.

      via GIPHY

      Синоптики уже объявили на 18-19 апреля штормовое предупреждение из-за заморозков до -5 градусов в Киевской, Житомирской, Ровенской, Волынской, Львовской и центральных областях (I уровень опасности, желтый) и до -3 градусов в восточных, Черниговской и Сумской областях (II уровень опасности, оранжевый).

      Прогноз погоды на 15-20 апреля:

      15 апреля       – температура воздуха от +8 до +13 градусов. На Западе было солнечно, а в центре и в восточных областях – проливные дожди.
      16 апреля – температура воздуха от +6 до +12 градусов. Погода прохладная и дождливая на всей территории страны.
      17 апреля – температура воздуха от +9 до +14 градусов. Облачно, с дождями и сильным ветром. На Западе возможен мокрый снег.
      18 апреля – температура воздуха от +11 до +16 градусов. В Украину придет ясная погода, без осадков.
      19 апреля – температура воздуха от +10 до +18 градусов. Облачно с прояснениями, дожди возможны лишь на Севере.
      20 апреля – температура воздуха от +11 до +19 градусов. Запад накроют дожди, на остальной территории будет тепло и солнечно.

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      Теги: Новости Украины Погода евреи Пасха
      Источник: 24 канал
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