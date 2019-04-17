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      Погода на Єврейські кучки 2019: прогноз в Україні

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      Єврейські кучки 2019 - погода в Україні з 15 по 20 квітня 2019 від синоптика
      Прогноз погоди на Єврейські кучки 2019 / Фото з відкритих джерел

      Єврейські кучки – це кілька днів перед іудейським Великоднем, коли різко змінюється погода. У цей період відчутно холодає, починаються дощі, шквальний вітер і навіть заморозки. Цього року єврейські кучки українцям варто очікувати з 15 по 20 квітня.

      Що треба знати про єврейські кучки?

      Період єврейських кучок не вважається святом. Люди з давніх-давен називають так кілька днів перед Великоднем, коли змінюється погода. Їх прихід пов'язаний зі святкуванням іудейської Пасхи, яка називається Песах. У 2019 році його відзначають з п'ятниці, 19 квітня, до суботи, 27 квітня.

      Читайте також: Єврейські кучки 2019: що це таке і коли вони будуть перед Пасхою

      Тому, похолодання і погану погоду варто очікувати протягом тижня до початку Песаха. В Україні єврейські кучки розпочнуться за тиждень до православної Вербної неділі і триватимуть з 15 по 20 квітня.

      Якою буде погода в Україні на єврейські кучки?

      Найближчий тиждень українцям не варто чекати різке потепління та сонячну погоду. Навпаки – у всіх областях буде прохолодно, а на Півночі та Заході можливі заморозки. Проте, сильні дощі та грози українцям не загрожують. Загалом погода у ці дні буде постійно скакати то вгору, то вниз, а після кількох годин сонця почнуться опади зі шквалами вітру.

      via GIPHY

      Синоптики вже оголосили на 18-19 квітня штормове попередження через заморозки до -5 градусів у Київській, Житомирській, Рівненській, Волинській, Львівській і центральних областях ( I рівень небезпечності, жовтий) та до -3 градусів у східних, Чернігівській та Сумській областях (II рівень небезпечності, помаранчевий).

      Прогноз погоди на 15-20 квітня: 

      15 квітня  – температура повітря від +8 до +13 градусів. На Заході було сонячно, а в центрі та у східних областях – проливні дощі.
      16 квітня  – температура повітря від +6 до +12 градусів. Погода прохолодна та дощова на всій території країни. 
      17 квітня  – температура повітря від +9 до +14 градусів. Хмарно, з дощами та сильним вітром. На Заході можливий мокрий сніг.
      18 квітня  – температура повітря від +11 до +16 градусів. В Україну прийде ясна тепла погода, без опадів.
      19 квітня  – температура повітря від +10 до +18 градусів. Хмарно з проясненнями, дощі можливі лише на Півночі.
      20 квітня  – температура повітря від +11 до +19 градусів. Захід накриють дощі, на решті території буде тепло та сонячно.

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      Теги: Новини України Погода Великдень євреї
      Джерело: 24 канал
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