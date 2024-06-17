Да, матч закончился позитивом для Румынии – их сборная одержала победу у Украины со счетом 3:0. Известно, что последний раз страна играла на Чемпионате Европы по футболу восемь лет назад.

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Футбол – самое главное

Палата депутатов Румынии 17 июня остановила пленарное заседание, чтобы успеть посмотреть первый матч страны на Евро-2024. Президент сессии, социал-демократ Даниэль Сучиу объявил о решении после обсуждения в комитете лидеров.

В результате обсуждения с руководителями групп мы согласились, что рабочий график на сегодня должен остановиться на этом, чтобы вы все успели посмотреть матч Румынии, который через восемь лет, наконец, на Чемпионате Европы. Вперед, Румыния!

– сказал Сучиу с трибуны.

Сообщается, что встречу прервали в 15:40. Футбольный матч начался через 20 минут – в 16:00. Для украинской и румынской сборных он стал первым матчем на чемпионате по футболу Евро-2024.

Матч Украина – Румыния