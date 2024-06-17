Да, матч закончился позитивом для Румынии – их сборная одержала победу у Украины со счетом 3:0. Известно, что последний раз страна играла на Чемпионате Европы по футболу восемь лет назад.
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Футбол – самое главное
Палата депутатов Румынии 17 июня остановила пленарное заседание, чтобы успеть посмотреть первый матч страны на Евро-2024. Президент сессии, социал-демократ Даниэль Сучиу объявил о решении после обсуждения в комитете лидеров.
В результате обсуждения с руководителями групп мы согласились, что рабочий график на сегодня должен остановиться на этом, чтобы вы все успели посмотреть матч Румынии, который через восемь лет, наконец, на Чемпионате Европы. Вперед, Румыния!
– сказал Сучиу с трибуны.
Сообщается, что встречу прервали в 15:40. Футбольный матч начался через 20 минут – в 16:00. Для украинской и румынской сборных он стал первым матчем на чемпионате по футболу Евро-2024.
Матч Украина – Румыния
- Стартовый поединок Украины и Румынии на Евро-2024 провели на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене. Встреча двух команд закончилась разгромным счетом 3:0 в пользу румынской сборной.
- Соперники Украины открыли счет уже на 30-й минуте. Андрей Лунин ошибся при выносе от ворот, румыны вывели на удар Николае Станчу, а тот положил мяч в девятку.
- На 53-й минуте Резван Марин издали с правого фланга положил мяч под левую стойку.
- А еще через четыре минуты Ман зашел на правый фланг штрафной и покатил на пустые ворота для Дрегуша, который и закатил заключительный мяч.
- Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал проигрыш так: "Очевидно, что были разные составляющие игры. Мы имели владение, но не создали голевых моментов. Никто не ожидал такого результата".
- Уже в эту пятницу, 21 июня, Украину ждет матч со сборной Словакии. Игра в Дюссельдорфе начнется в 16:00.
- Стоит также указать, что Словакия также завершила свой первый матч в рамках Евро-2024. Сборная страны победила Бельгию со счетом 1:0.