Так, матч закінчився позитивом для Румунії – їх збірна виборола перемогу в України з рахунком 3:0. Відомо, що це востаннє країна грала на Чемпіонаті Європи з футболу вісім років тому.

Дивіться також "Бог наказує нас за щось": підбірка мемів про перший матч України на Євро-2024

Футбол – найголовніше

Палата депутатів Румунії 17 червня зупинила пленарне засідання, аби встигнути подивитися перший матч країни на Євро-2024. Президент сесії, соціал-демократ Даніель Сучіу оголосив про рішення після обговорення у комітеті лідерів.

У результаті обговорення з керівниками груп ми погодилися, що робочий графік на сьогодні має зупинитися на цьому, щоб ви всі встигли подивитись матч Румунії, який через вісім років, нарешті, на Чемпіонаті Європи. Вперед, Румуніє!

– сказав Сучіу з трибуни.

Повідомляється, що зустріч перервали о 15:40. Футбольний матч почався за 20 хвилин – о 16:00. Для української та румунської збірних він став першим матчем на чемпіонаті з футболу Євро-2024.

Матч Україна – Румунія