Евроатлантическая интеграция Украины – это наш путь домой, – Стефанчук

Руслан Стефанчук заявил о неизменности евроинтеграционного и евроатлантического курса Украины. Председатель Верховной Рады подчеркнул, что Украина хорошо знает свой путь и будет следовать ему.

Более того, НАТО и ЕС – это маяк, который светит Украине. Об этом Стефанчук сказал во время "Марафона единения", сообщает 24 канал.

Важно Силовики готовы за 1 час освободить захваченное админздание, – Монастырский

Стефанчук подчеркнул, что ни одна волна – будь то информационно-пропагандистская, морально-психологическая или вооруженная – не способна сбить нас с этого курса.

Мы рассматриваем путь в НАТО или объединенную Европу как путь домой,

– подчеркнул спикер Рады.

Стефанчук заявил, что Украина не делает ставку на силовой сценарий.

"Мы делаем ставку на дипломатию, но фундаментом дипломатии должна быть надежная дипломатия, и такую ​​дипломатию мы обеспечиваем все вместе", – сказал он.

Какая сейчас ситуация вокруг Украины

Министр обороны Алексей Резников отчитался, что к утру 16 февраля ситуация на границах Украины остается стабильной. Украинская разведка не видит ничего неожиданного. Резников подчеркнул, что украинская разведка сохраняет бдительность и видит все.

Мы на постоянной связи с партнерами, наши данные совпадают, и наша страна готова к любым сценариям. Сегодня утром, как и каждый день, я получил очередную сводку с цифрами и фактами, и они полностью соответствуют нашим прогнозам, и не содержат ничего неожиданного,

– сообщил глава Минобороны.

В Украине ежегодно будут отмечать День единения: смотрите видео

Владимир Зеленский 14 февраля подписал указ о праздновании в Украине 16 февраля Дня единения. Среди прочего в указе предусматривается с 1 марта 2022 года повышение денежного обеспечения военнослужащих ВСУ на 30%.