Евроатлантическая интеграция Украины – это наш путь домой, – Стефанчук
Руслан Стефанчук заявил о неизменности евроинтеграционного и евроатлантического курса Украины. Председатель Верховной Рады подчеркнул, что Украина хорошо знает свой путь и будет следовать ему.
Более того, НАТО и ЕС – это маяк, который светит Украине. Об этом Стефанчук сказал во время "Марафона единения", сообщает 24 канал.
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Стефанчук подчеркнул, что ни одна волна – будь то информационно-пропагандистская, морально-психологическая или вооруженная – не способна сбить нас с этого курса.
Мы рассматриваем путь в НАТО или объединенную Европу как путь домой,
– подчеркнул спикер Рады.
Стефанчук заявил, что Украина не делает ставку на силовой сценарий.
"Мы делаем ставку на дипломатию, но фундаментом дипломатии должна быть надежная дипломатия, и такую дипломатию мы обеспечиваем все вместе", – сказал он.
Какая сейчас ситуация вокруг Украины
Министр обороны Алексей Резников отчитался, что к утру 16 февраля ситуация на границах Украины остается стабильной. Украинская разведка не видит ничего неожиданного. Резников подчеркнул, что украинская разведка сохраняет бдительность и видит все.
Мы на постоянной связи с партнерами, наши данные совпадают, и наша страна готова к любым сценариям. Сегодня утром, как и каждый день, я получил очередную сводку с цифрами и фактами, и они полностью соответствуют нашим прогнозам, и не содержат ничего неожиданного,
– сообщил глава Минобороны.
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