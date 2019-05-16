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      Евробляхеры устроили стычку с полицией под Радой: активист наехал на правоохранителя

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      Митинг евроблях 16 мая 2019 в Киеве - фото и видео
      Столкновения евробляхеров с полицией под парламентом / 24 канал

      Под Верховной Радой вспыхнула стычка владельцев автомобилей на еврономерах с полицией. Причиной этого стало то, что владельцы "еброблях" хотели перекрыть движение транспорта, а полиция этого не позволила.

      В ходе схватки одна из сторон применила слезоточивый газ, сообщил корреспондент 24 канала.

      Читайте также: Завышение цен на растаможке "евроблях": как это объясняют таможенники

      Полицейские окружили одно из авто на еврономерах на проезжей части на улице Грушевского. Владелец авто включил аварийные сигналы и открыл капот машины, усложнив движение по дороге.

      После этого между правоохранителями и участниками акции завязалась драка. Одного из участников акции полицейские отвели за ограждение к зданию парламента. Там находятся правоохранители, однако туда не пускали митингующих.

      В ходе драки пострадал работник полиции и сейчас ему помогают медики.

      В полиции рассказали свою версию событий под Радой: участники акции пытались перекрыть движение на перекрестке улиц Шелковичная и Грушевского. Когда правоохранители попытались урегулировать ситуацию, один из участников акции наехал своим автомобилем на полицейского.

      Когда злоумышленника задерживали, он угрожал порезать себе ножом вены. Чтобы успокоить мужчину, стражи порядка применили слезоточивый газ. После этого активиста забрали в управление полиции, где берут у него объяснения.

      Это уже второй день акции протеста автовладельцев на еврономерах. Первый состоялся в Киеве 15 мая. Главное требование митингующих – продолжение периода льготного растаможивания авто с еврорегистрацией минимум на 6 месяцев.

      Чего требуют владельцы авто на еврономерах?

      • Продлить льготный период для растаможивания авто до начала 2020 года;
      • Отменить акциз на авто;
      • Отсрочить введение штрафов за нерастаможенный автомобиль;
      • Остановить начисление повторных штрафов за растаможивание в размере 8,5 тысяч гривен.

      Смотрите видео с места схватки владельцев авто на еврономерах с полицией:

      Смотрите прямое включение корреспондента 24 канала:

      Какое наказание грозит за нарушение срока пребывания авто на еврономерах в режиме транзита:

      1. от 10 до 20 суток – 17 тысяч гривен штрафа;
      2. от 20 до 30 суток – 85 тысяч гривен штрафа;
      3. более 30 суток (а также за потерю или раскомплектование авто) – 170 тысяч гривен или автомобиль конфискуют по решению суда.

      Что предусматривает действующий закон об авто на еврономерах: смотрите видео

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Киева Полиция столкновения Транспорт Авто Авто на еврономерах
      Источник: 24 канал
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