"Евробляхи", которые украинцы оставили в Словакии, угоняют или разбирают на запчасти

В словацком селе Убля, которое расположено у границы с Украиной, владельцы "евроблях" пооставляли машины непосредственно возле контрольно-пропускного пункта и в любом месте, где смогли их припарковать.

Неизвестные снимают с машин колеса, зеркала и другие запчасти, сообщает Mukachevo.net.

Читайте также: Что ждет нерастаможенные "евробляхи": ответ Министерства финансов

По меньшей мере две машины были похищены, о чем украинские владельцы проинформировали местную полицию.

Сейчас в селе Убля зафиксированы две кражи автомобилей, принадлежащих гражданам Украины,

– сообщила пресс-секретарь полиции Яна Лигдаянова.

По словам местных жителей, украинцы оставили 300 автомобилей, припарковав по всему селу, во дворах и в садах.



"Евробляхи" на словацкой границе

"

Евробляхи" на словацкой границе



"Евробляхи" на словацкой границе

Словаки жалуются на действия украинцев: "Эти машины припаркованы на нашей территории, которая принадлежит нам, а не для украинцев". Советник мэра словацкого Кошице по вопросам развития трансграничного сотрудничества Эдуард Бураш допустил, что эта ситуация может привести к нежелательным беспорядкам.

Что предусматривает закон о "евробляхах": смотрите видео​