"Евробляхи", которые украинцы оставили в Словакии, угоняют или разбирают на запчасти
В словацком селе Убля, которое расположено у границы с Украиной, владельцы "евроблях" пооставляли машины непосредственно возле контрольно-пропускного пункта и в любом месте, где смогли их припарковать.
Неизвестные снимают с машин колеса, зеркала и другие запчасти, сообщает Mukachevo.net.
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По меньшей мере две машины были похищены, о чем украинские владельцы проинформировали местную полицию.
Сейчас в селе Убля зафиксированы две кражи автомобилей, принадлежащих гражданам Украины,
– сообщила пресс-секретарь полиции Яна Лигдаянова.
По словам местных жителей, украинцы оставили 300 автомобилей, припарковав по всему селу, во дворах и в садах.
"Евробляхи" на словацкой границе
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Евробляхи" на словацкой границе
"Евробляхи" на словацкой границе
Словаки жалуются на действия украинцев: "Эти машины припаркованы на нашей территории, которая принадлежит нам, а не для украинцев". Советник мэра словацкого Кошице по вопросам развития трансграничного сотрудничества Эдуард Бураш допустил, что эта ситуация может привести к нежелательным беспорядкам.
Что предусматривает закон о "евробляхах": смотрите видео