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      "Евробляхи", которые украинцы оставили в Словакии, угоняют или разбирают на запчасти

      102 Читати новину українською
      Авто на еврономерах
      Авто на еврономерах / Фото из открытых источников

      В словацком селе Убля, которое расположено у границы с Украиной, владельцы "евроблях" пооставляли машины непосредственно возле контрольно-пропускного пункта и в любом месте, где смогли их припарковать.

      Неизвестные снимают с машин колеса, зеркала и другие запчасти, сообщает Mukachevo.net.

      Читайте также: Что ждет нерастаможенные "евробляхи": ответ Министерства финансов

      По меньшей мере две машины были похищены, о чем украинские владельцы проинформировали местную полицию.

      Сейчас в селе Убля зафиксированы две кражи автомобилей, принадлежащих гражданам Украины,
      – сообщила пресс-секретарь полиции Яна Лигдаянова.

      По словам местных жителей, украинцы оставили 300 автомобилей, припарковав по всему селу, во дворах и в садах.

      єврономери євробляхи
      "Евробляхи" на словацкой границе

      єврономера євробляха"
      Евробляхи" на словацкой границе

      єврономери євробляхи
      "Евробляхи" на словацкой границе

      Словаки жалуются на действия украинцев: "Эти машины припаркованы на нашей территории, которая принадлежит нам, а не для украинцев". Советник мэра словацкого Кошице по вопросам развития трансграничного сотрудничества Эдуард Бураш допустил, что эта ситуация может привести к нежелательным беспорядкам.

      Что предусматривает закон о "евробляхах": смотрите видео​

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Транспорт Авто на еврономерах Словакия
      Источник: 24 канал
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