"Євробляхи", які українці залишили у Словаччині, викрадають або розбирають на запчастини

У словацькому селі Убля, яке розташоване біля кордону з Україною, власники "євроблях" позалишали машини.безпосередньо біля контрольно-пропускного пункту та у будь-якому місці, де змогли їх припаркувати.

Невідомі знімають машин знімають колеса, дзеркала та інші запчастини, повідомляє Mukachevo.net.

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Щонайменше дві автівки були викрадені, про що українські власники проінформували місцеву поліцію.

Наразі в селі Убля зафіксовано дві крадіжки автомобілів, що належать громадянам України,

– повідомила прес-секретар поліції Яна Лігдаянова.

За словами місцевих жителів, українці залишили 300 автомобілів, припаркувавши по всьому селу, у дворах і в садах.



"Євробляхи" на словацькому кордоні



"Євробляхи" на словацькому кордоні



"Євробляхи" на словацькому кордоні

Словаки скаржаться на дії українців: "Ці автівки припарковані на нашій території, яка належить нам, а не для українців". Радник словацького мера Кошице з питань розвитку транскордонного співробітництва Едуард Бураш допустив, що ця ситуація може призвести до небажаних заворушень.

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