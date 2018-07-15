Евродепутат обнародовала письмо, написанное арестованным в Крыму активистом Мустафаевым

Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс обнародовала письмо, написанное крымскотатарским активистом Сервером Мустафаевым, которого арестовали российские силовики в Крыму.

Хармс опубликовала письмо активиста на своей странице в Facebook.

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Ребекка Хармс отметила, что случай Мустафаева не является уникальным, однако события, связанные с активистом, освещают реальное положение дел в Крыму.

Мир, где критика сталкивается с ущемлением, семьи разлучают, а будущее становится все более неопределенным, – написала евродепутат.

Она также упомянула о том, что ранее контактировала с Мустафаевым через видеосвязь, когда он был адвокатом, сейчас же он стал политзаключенным.

В своем письме Мустафаев отметил, что несмотря на все договоренности, резолюции и международные институты, репрессии на национальном и религиозном уровне на полуострове продолжаются до сих пор.

Активисты насчитали более 70 арестованных и более чем 10 убитых в Крыму человек, не считая десятков пропавших без вести. Правозащитники также сталкиваются с эпизодами пыток и попытками запугивания, направленными на склонение к сотрудничеству с местными.

Несмотря на ситуацию в оккупированном Крыму депутат Европарламента раскритиковала ФИФА, которая на фоне ЧМ-2018 не желает обращать внимание на нарушения прав человека со стороны России.

"Храня молчание, ФИФА не только нарушает свои собственные правила, но и поддерживает авторитарный режим ценой свободы таких людей как Сервер Мустафаев", – отметила она.