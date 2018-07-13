Сестра Олега Сенцова призвала бойкотировать некоторые украинские СМИ

Двоюродная сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан призвала бойкотировать канал "112 Украина", NewsOne, "Интер" и издание "Страна.ua" из-за их участия "в информационной войне на стороне врага".

Об этом Наталья Каплан сообщила в комментарии Громадскому.

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Как пояснила Каплан, телеканал "112 Украина" позвонил к ней и вывел в прямой эфир с внефракционным депутатом Евгением Мураевым.

"Меня вывели в прямой эфир с Мураевым ... Он начал мне рассказывать, что надо вести себя тихо, и тогда Олег выйдет быстрее. Это во-первых бред, а во-вторых это часть информационной войны... На самом деле вопросы к данному СМИ были уже давно и я решила, что больше я не готова с ними общаться", – сказала Каплан.

Также она призвала бойкотировать телеканал "Интер".

"Они ( Интер, – ред.) просят ответить, как там Олег Сенцов, но при этом спокойно показывают футбольные матчи (ЧМ-2018, который проходит в России — ред.). И отказались на время футбольных матчей хотя бы запустить ролики с Сенцовым, что могло бы хоть как-то смягчить ситуацию", – добавила Каплан.

Участвовать в информационной войне на стороне врага ... я не хочу. И я призываю других просто игнорировать эти СМИ ... Я просто призываю бойкотировать "112 Украина", NewsOne, "Интер" и издание "Страна.ua",

– отметила сестра Сенцова.

Она пояснила, что ранее издание "Страна.ua" "обнародовало комментарий больного человека как факт".

Нардеп Мураев является владельцем телеканала NewsOne.

Напомним, 7 июня, нардеп Евгений Мураев в эфире одного из телеканалов заявил, что незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов "готовил теракты и взрывы".



В связи с этим заявлением Генпрокуратура Украины открыла дело в отношении Евгения Мураева по статьям "Государственная измена", "Заведомо ложное сообщение о совершении преступления".