Сестра Олега Сенцова закликала бойкотувати деякі українські ЗМІ

Двоюрідна сестра українського політв'язня Олега Сенцова Наталія Каплан закликала бойкотувати канал "112 Україна", NewsOne, "Інтер" і видання "Страна.ua" через їхню участь "в інформаційні війні на боці ворога".

Про це Наталія Каплан повідомила у коментарі Громадському.

Читайте також: Скандальний нардеп Мураєв загримів до бази "Миротворця"

Як пояснила Каплан, телеканал "112 Україна" зателефонував до неї і вивів у прямий ефір з позафракційним депутатом Євгенієм Мураєвим.

"Мене вивели в прямий ефір з Мураєвим ... Він почав мені розповідати, що треба вести себе тихо, і тоді Олег вийде швидше. Це по-перше маячня, а по-друге це частина інформаційної війни... Насправді питання до даного ЗМІ були вже давно і я вирішила, що більше я не готова з ними спілкуватися", – сказала Каплан.

Також вона закликала бойкотувати телеканал "Інтер".

"Вони ( Інтер, – ред.) просять відповісти, як там Олег Сенцов, але при цьому показують спокійно футбольні матчі (ЧС-2018, який триває у Росії — ред.). І відмовилися на час футбольних матчів хоча б запустити ролики з Сенцовим, що могло б хоч якось пом'якшити ситуацію", – додала Каплан.

Брати участь в інформаційній війні на боці ворога ... я не хочу. І я закликаю інших просто ігнорувати ці ЗМІ ... Я просто закликаю бойкотувати "112 Україна", NewsOne, "Інтер" і видання "Страна.ua",

– наголосила сестра Сенцова.

Вона пояснила, що раніше видання "Страна.ua" "оприлюднило коментар хворої людини як факт".

Нардеп Мураєв є власником телеканалу NewsOne.

Нагадаємо, 7 червня нардеп Євген Мураєв в ефірі одного з телеканалів заявив, що незаконно засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов "готував теракти і вибухи".



У зв’язку з цією заявою Генпрокуратура України відкрила справу щодо Євгена Мураєва за статтями "Державна зрада" "Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину".