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Євродепутат оприлюднила листа написаного заарештованим у Криму активістом Мустафаєвим

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Гармс опублікувала лист Мустафаєва
Гармс опублікувала лист Мустафаєва / apostrophe.ua

Депутат Європейського парламенту Ребекка Гармс оприлюднила лист написаний кримськотатарським активістом Сервером Мустафаєвим, якого заарештували російські силовики у Криму.

Гармс опублікувала лист активіста на своїй сторінці у Facebook.

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Ребекка Гармс зауважила, що випадок Мустафаєва не є унікальним, проте події пов'язані з активістом висвітлюють реальний стан справ у Криму.

Світ, де критика стикається з утиском, сім'ї розлучають, а майбутнє стає все більш невизначеним, – написала євродепутат.

Вона також згадала про те, що раніше контактувала з Мустафаєвим через відеозв'язок, коли він був адвокатом, зараз же він став політв'язнем.

У своєму листі Мустафаєв зазначив, що не зважаючи на усі домовленості, резолюції та міжнародні інституції, репресії на національному та релігійному рівні на півострові тривають і досі. 

Активісти нарахували понад 70 заарештованих і більш ніж 10 вбитих у Криму осіб, не рахуючи десятків зниклих безвісти. Правозахисники також стикаються з епізодами тортур і спробами залякування, спрямованими на схилення до співпраці з місцевими.

Зважаючи на ситуацію в окупованому Криму депутат Європарламенту розкритикувала ФІФА, яке на тлі ЧС-2018 не бажає звертати увагу на порушення прав людини з боку Росії.

"Зберігаючи мовчання, ФІФА не тільки порушує свої власні правила, але і підтримує авторитарний режим ціною свободи таких людей як Сервер Мустафаєв", – зауважила вона.

 

Теги: Новини політики Новини України Українці в полоні РФ Новини Росії Європарламент Європа
Джерело: 24 Канал
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