Министр иностранных дел отметил, что хочет, чтобы украинцы реалистично оценивали евроинтеграцию как курс. Об этом он сообщил в интервью информационному агентству "Интерфакс-Украина".

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Даже если завтра в Брюсселе кто-то выйдет и скажет, что Украина никогда не станет членом ЕС, это не означает, что мы должны свернуть реформы, прекратить внедрять европейские правила и двигаться к более тесной интеграции именно с европейским пространством,

– сказал дипломат.

Глава МИД подчеркнул, что эти правила и эта интеграция укрепляют Украину изнутри и делают государство более устойчивым, сильным и близким западному миру, который зашел в жесткое противостояние с Китаем.

Евроинтеграция – инструмент укрепления

"Я думаю, что впереди у Евросоюза очень тяжелые времена, он в несколько растерянном состоянии. Я не думаю, что внутри ЕС будут происходить какие – то большие кризисы и проблемы, там есть запас прочности", - добавил Дмитрий Кулеба.

А само восприятие евроинтеграции в Украине мы должны изменить. Это не вопрос "Дадут нам членство или нет?" Евроинтеграция – это инструмент укрепления Украины, а не цель,

– подытожил министр.

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