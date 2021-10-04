Міністр закордонних справ зазначив, що хоче, аби українці реалістично оцінювали євроінтеграцію як курс. Про це він повідомив в інтерв'ю інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна".

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Навіть якщо завтра в Брюсселі хтось вийде і скаже, що Україна ніколи не стане членом ЄС, це не означає, що ми повинні згорнути реформи, припинити впроваджувати європейські правила і рухатися до більш тісної інтеграції саме з європейським простором,

– сказав дипломат.

Глава МЗС наголосив, що ці правила і ця інтеграція зміцнюють Україну зсередини та роблять державу більш стійкою, сильною та близькою західному світу, який зайшов у жорстке протистояння з Китаєм.

Євроінтеграція – інструмент зміцнення

"Я думаю, що попереду в Євросоюзу дуже важкі часи, він у дещо розгубленому стані. Я не думаю, що всередині ЄС відбуватимуться якісь великі кризи та проблеми, там є запас міцності", – додав Дмитро Кулеба.

А саме сприйняття євроінтеграції в Україні ми маємо змінити. Це не питання "Дадуть нам членство чи ні?" Євроінтеграція – це зараз інструмент зміцнення України, а не ціль,

– підсумував міністр.

До слова Україна планує стати членом ЄС і НАТО у найближчі 5 – 10 років, – Шмигаль

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