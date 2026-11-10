Блокируются два переговорных кластера: Венгрия вновь тормозит продвижение Украины в ЕС

Во вторник, 10 ноября, Венгрия вновь не дала согласия на утверждение результатов скрининга переговорных кластеров для Украины. Речь идет о направлениях 4 и 5.

Они остаются последними неоткрытыми для Киева и Кишинева. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе.

Что известно о переговорах?

Во вторник, 10 ноября, в Брюсселе состоялось заседание рабочей группы Рады ЕС по вопросам расширения (COELA). Собеседник издания отметил, что позиция Будапешта относительно одобрения финальных переговорных блоков остается "без изменений".

Кластеры 4 "Зеленая повестка дня и устойчивая взаимосвязанность" и 5 "Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности" являются последними неоткрытыми блоками в переговорах о вступлении в Евросоюз как для Украины, так и для Молдовы. Утверждение результатов скрининга должно было стать необходимым техническим шагом для их официального открытия.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволод Ченцов ранее отмечал, что новых претензий относительно прав национальных меньшинств венгерская сторона пока не выдвигает. Задержку представители Будапешта объясняют необходимостью дополнительно изучить документы по соответствующим направлениям.

Как продвигается вступление Украины?

Отметим, что, по словам премьер-министра Сергея Корецкого, Европейская комиссия подтвердила, что Киев выполнил условия для открытия всех переговорных кластеров. Глава Кабмина говорил, что в Брюсселе отмечали прогресс в некоторых разделах.

Отметим, что 13 октября этого года Рада Европейского Союза в Люксембурге открыла два переговорных кластера для Украины. Речь шла о кластере 2 "Внутренний рынок" и кластере 3 "Конкурентоспособность и инклюзивный рост".

Открытие кластера 6 "Внешние отношения" Украина и ЕС согласовали 14 июля. Первый переговорный блок "Основы" был открыт 15 июня 2026 года.