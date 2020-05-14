Еврокомиссар про 500 миллионов евро помощи Украине: все зависит от решения МВФ

Украина выполнила все условия, необходимые для макрофинансовой помощи Евросоюза в размере 500 миллионов евро. Деньги поступят сразу после того, как решение о дальнейшем сотрудничестве с Киевом одобрит МВФ.

Украина выполнила все требования Евросоюза для выделения помощи, говорили на встрече еврокомиссар Оливер Варгеи и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает пресс-служба МИД.

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Министр проинформировал еврокомиссара

о прогрессе евроинтеграционных реформ в Украине,

о принятии важного законодательства, в частности закона о банковской деятельности.

Варгеи добавил, что деньги ЕС выделит, когда МВФ предоставит свою окончательную оценку и одобрит дальнейшее сотрудничество с Украиной.

Евросоюз будет готов к выделению второго транша Четвертой программы макрофинансовой помощи объемом 500 миллионов евро без проволочек,

– отметил еврокомиссар.

Помощь на борьбу с коронавирусом

Кулеба поблагодарил за инициативу Еврокомиссии выделить Украине 1,2 миллиарда евро специальной макрофинансовой помощи для стабилизации экономики из-за эпидемии коронавируса.

В ответ Варгеи высоко оценил решимость Украины в реагировании на распространение COVID-19. Он заявил, что украинская сторона действовала быстро, и это имело важное значение.

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