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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Еврокомиссар про 500 миллионов евро помощи Украине: все зависит от решения МВФ

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Когда ЕС даст 500 миллионов евро Украине: все зависит от МВФ
Варгеи заявил, что ЕС готовы оказать помощь Украине / Getty Images

Украина выполнила все условия, необходимые для макрофинансовой помощи Евросоюза в размере 500 миллионов евро. Деньги поступят сразу после того, как решение о дальнейшем сотрудничестве с Киевом одобрит МВФ.

Украина выполнила все требования Евросоюза для выделения помощи, говорили на встрече еврокомиссар Оливер Варгеи и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает пресс-служба МИД.

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Министр проинформировал еврокомиссара

  • о прогрессе евроинтеграционных реформ в Украине,
  • о принятии важного законодательства, в частности закона о банковской деятельности.

Варгеи добавил, что деньги ЕС выделит, когда МВФ предоставит свою окончательную оценку и одобрит дальнейшее сотрудничество с Украиной.

Евросоюз будет готов к выделению второго транша Четвертой программы макрофинансовой помощи объемом 500 миллионов евро без проволочек,
– отметил еврокомиссар.

Помощь на борьбу с коронавирусом

Кулеба поблагодарил за инициативу Еврокомиссии выделить Украине 1,2 миллиарда евро специальной макрофинансовой помощи для стабилизации экономики из-за эпидемии коронавируса.

В ответ Варгеи высоко оценил решимость Украины в реагировании на распространение COVID-19. Он заявил, что украинская сторона действовала быстро, и это имело важное значение.

Что известно о кредите МВФ

  • Украина ожидает 5,5 миллиардов долларов помощи от МВФ. Для того, чтобы получить его, партнеры требовали от Украины открыть рынок земли и принять банковское законодательство.
  • Верховная Рада 13 мая во втором чтении одобрила закон о регулировании деятельности банков.
Автор: Наталия Пристанская
Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Новости политики Законодательство Деньги МВФ Евросоюз МИД Украины Дмитрий Кулеба – новости
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