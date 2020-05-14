Єврокомісар про 500 мільонів євро допомоги Україні: усе залежить від рішення МВФ

Україна виконала всі умови, необхідні для макрофінансової допомоги Євросоюзу у розмірі 500 мільйонів євро. Гроші надійдуть одразу після того, як рішення про подальшу співпрацю з Києвом схвалить МВФ.

Україна виконала всі вимоги Євросоюзу для виділення допомоги, говорили на зустрічі єврокомісар Олівер Варгеї та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє пресслужба МЗС.

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Міністр поінформував єврокомісара

про прогрес євроінтеграційних реформ в Україні,

ухвалення важливого законодавства, зокрема закону про банківську діяльність.

Варгеї додав, що гроші ЄС виділить, коли МВФ надасть свою остаточну оцінку та схвалить подальшу співпрацю з Україною.

Євросоюз буде готовий до виділення другого траншу Четвертої програми макрофінансової допомоги обсягом 500 мільйонів євро без зволікань,

– наголосив єврокомісар.

Допомога на боротьбу з коронавірусом

Кулеба подякував за ініціативу Єврокомісії виділити Україні 1,2 мільярда євро спеціальної макрофінансової допомоги для стабілізації економіки через епідемію коронавірусу.

У відповідь Варгеї високо оцінив рішучість України у реагуванні на поширення COVID-19. Він заявив, що українська сторона діяла швидко, і це мало важливе значення.

Що відомо про кредит МВФ