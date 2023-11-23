Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе София Назаренко. Она отметила, что исполнительный орган ЕС в Брюсселе положительно оценил план восстановления и устойчивости после обновления Будапештом.

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В этот план вошло и подразделение REPowerEU, в рамках которого государства-члены ЕС прекращают свою зависимость от российского ископаемого топлива до 2030 года. План на восстановление Будапешта после последствий пандемии оценивают в 10,4 миллиарда евро: из них – 6,5 миллиарда евро грантов, а 3,9 миллиарда евро – кредитов.

Согласно условиям фонда государства-члены имеют право требовать предварительного финансирования именно для реализации подразделения REPowerEU, и выплата этих сумм предварительного финансирования не зависит от достижения государствами-членами каких-либо промежуточных или сверхважных целей,

– сказала спикер Еврокомиссии Верле Нуйтс.

Чтобы Венгрия получила аванс от Еврокомиссии, это решение должен одобрить Совет ЕС в течение четырех недель. В Еврокомиссии говорят, что как только эти средства передадут Будапешту, ЕК будет контролировать их расходование. Более того, в будущем эти средства будут вычтены из регулярных платежей для Венгрии.

Если мы обнаружим, что определенные цели не были достигнуты (реформирование – 24 канал), тогда Комиссия может вернуть соответствующий элемент предварительного финансирования,

– отметила Нуйтс.

Несмотря на выделение аванса, другие выплаты для Венгрии будут заблокированы до тех пор, пока не реализует 27 условий для обеспечения защиты финансовых интересов ЕС и укрепления независимости судебной системы. Верле Нуйтс добавила, что судебная реформа, которую провел Будапешт, является "хорошим шагом" в правильном направлении. Впрочем, дальнейшая оценка будет производиться в рамках требований фонда после того, как Брюссель получит первый платежный запрос от Венгрии.

Отметим, что по данным Rueters, ЕС пошел на такой шаг, во избежание вето Орбана о дальнейшей помощи Украины. Впрочем, в Еврокомиссии от этого открестились и заявили, что действуют согласно согласованным правилам.

Орбан угрожает заблокировать всю помощь Украине

Журналисты издания Politico получили в свое распоряжение письмо, которое Виктор Орбан направил председателю Европейского совета Шарлю Мишелю. Оно не датировано, но содержит печать офиса главы правительства Венгрии.

В соответствующем письме премьер-министр подчеркнул, что в настоящее время не может быть принято ни одно решение о финансировании Украины, открытии переговоров о вступлении в ЕС или дальнейших санкций против России.

Виктор Орбан подчеркивает, что должна состояться "стратегическая дискуссия" в ходе встречи лидеров стран ЕС в Брюсселе в середине декабря 2023 года.

Европейский Совет должен оценить выполнение и эффективность нашей текущей политики в отношении Украины, включая разные программы помощи. Европейский Совет также должен провести откровенную и открытую дискуссию по осуществлению стратегических целей ЕС в Украине,

– написал Орбан в письме.

Венгерский премьер в этом письме задает вопрос, мол, почему Европа должна в дальнейшем поддерживать Украину. В качестве аргумента он уверяет, что США якобы "могут быть не в состоянии продолжать финансирование из-за тупиковой ситуации относительно будущей поддержки".