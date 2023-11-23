Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі Софія Назаренко. Вона зазначила, що виконавчий орган ЄС у Брюсселі позитивно оцінив план відновлення та стійкості після його оновлення Будапештом.

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До цього плану увійшов і підрозділ REPowerEU, в рамках якого держави-члени ЄС припиняють свою залежність від російського викопного палива до 2030 року. План на відновлення Будапешту після наслідків пандемії оцінюють в 10,4 мільярда євро: з них – 6,5 мільярда євро грантів, а 3,9 мільярда євро – кредитів.

Відповідно до умов фонду держави-члени мають право вимагати попереднього фінансування саме для реалізації підрозділу REPowerEU, і виплата цих сум попереднього фінансування не залежить від досягнення державами-членами якихось проміжних або надважливих цілей,

– сказала речниця Єврокомісії Верле Нуйтс.

Щоб Угорщина отримала аванс від Єврокомісії, це рішення має схвалити Рада ЄС упродовж чотирьох тижнів. В Єврокомісії кажуть, що щойно ці кошти передадуть Будапешту, ЄК буде контролюватиме їх витрачання. Більш того, у майбутньому ці кошти будуть вирахувані з регулярних платежів для Угорщини.

Якщо ми виявимо, що певні цілі не були досягненні (реформування – 24 канал), тоді Комісія має можливість повернути відповідний елемент попереднього фінансування,

– зазначила Нуйтс.

Попри виділення авансу, інші виплати для Угорщини будуть заблоковані доти, доки та не реалізує 27 умов для забезпечення захисту фінансових інтересів ЄС та зміцнення незалежності судової системи. Верле Нуйтс додала, що судова реформа, яку провів Будапешт є "хорошим кроком" у правильному напрямку. Втім, подальша оцінка буде відбуватися в рамках вимог фонду після того, як Брюссель отримає перший платіжний запит від Угорщини.

Відзначимо, що за даними Rueters, ЄС пішов на такий крок, щоб уникнути вето Орбана щодо подальшої допомоги України. Втім, в Єврокомісії від цього відхрестилися та заявили, що діють згідно з узгодженими правилами.

Орбан погрожує заблокувати всю допомогу Україні

Журналісти видання Politico отримали у своє розпорядження лист, який Віктор Орбан надіслав голові Європейської ради Шарлю Мішелю. Він не датований, але містить печатку офісу глави уряду Угорщини.

У відповідному листі прем'єр-міністр наголосив, що наразі не може бути прийнятим жодне рішення щодо фінансування України, відкриття переговорів про вступ до ЄС або подальших санкцій проти Росії.

Віктор Орбан наголошує, що має відбутися "стратегічна дискусія" під час зустрічі лідерів країн ЄС у Брюсселі у середині грудня 2023 року.

Європейська Рада має оцінити виконання та ефективність нашої поточної політики щодо України, включаючи різні програми допомоги. Європейська Рада також повинна провести відверту та відкриту дискусію щодо здійсненності стратегічних цілей ЄС в Україні,

– написав Орбан у листі.

Угорський прем'єр у цьому листі ставить питання, мовляв, чому Європа повинна надалі підтримувати Україну. Як аргумент він запевняє, що США буцімто "можуть бути не в змозі продовжувати фінансування через тупикову ситуацію щодо майбутньої підтримки".