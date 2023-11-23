У середині грудня має відбутись саміт Євросоюзу, на якому країни-лідери Альянсу мали б ухвалити рішення про початок діалогу на офіційному рівні щодо членства нашої держави в ЄС. Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина оцінила, на що здатна Угорщина.

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Держави-лідери ЄС не дозволять Угорщині вирішувати все

За словами посадовиці, Будапешт, взагалі, має "легальну можливість" накласти вето на позитивне рішення інших держав щодо України. Це матиме поганий вплив не лише на нашу державу, а й на інші країни Європи, що прагнуть стабільності в регіоні.

Я думаю, що вето Угорщини має набагато більше значення для сильних держав ЄС, ніж для України. Тому що на кону майбутнє Європи – від Албанії до Кишинева. Є розуміння того, що рішення, які ухвалюються зараз, впливають узагалі на стабільність у Європі,

– сказала віцепрем'єрка.

Стефанішина висловила думку, саме Євросоюз має "зацементувати перемогу на континенті" та, щонайголовніше, нейтралізувати інші можливі конфлікти після перемоги України у війні з Росією.

І тому я впевнена, що найбільш впливові й прогресивні держави ЄС не дозволять Угорщині бути в центрі всіх подій, тому що в центрі подій взагалі має бути майбутнє Європи.

Зверніть увагу! Нещодавно прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що переговори про членство України в Європейському Союзі не повинні починатися. За його словами, це чітка позиція Будапешта.

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