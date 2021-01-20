Европейская комиссия начала консультации относительно будущего Шенгенской зоны. Ее хотят реформировать в первой половине 2021 года.

С кем проконсультируется Еврокомиссия

Консультации относительно будущего Шенгенской зоны продлятся почти 2 месяца. Об этом сообщает Agencе Europe.

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Граждане, бизнес, организации гражданского общества и все другие заинтересованные стороны должны ответить до 16 марта,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Предварительные консультации по реформированию Шенгенской зоны состоялись 30 ноября 2020 года во время первого "Шенгенского форума". Этот вопрос обсудили с членами Европарламента и министрами внутренних дел стран-членов.

Что известно о реформировании Шенгенской зоны

Первым о реформе заговорил президент Франции Эммануэль Макрон после серии терактов в стране.

Канцлер Германии Ангела Меркель в этом поддержала его.

Реформирование Шенгенской зоны предусматривает создание Совета внутренней безопасности ЕС, а также совместных баз данных и системы ETIAS – предварительной авторизации путешествующих в Шенгенскую зону.

Это позволит отслеживать тех, кому для въезда в ЕС не нужна виза.

О системе ETIAS