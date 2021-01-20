Реформирование Шенгенской зоны: Еврокомиссия начала консультации
Европейская комиссия начала консультации относительно будущего Шенгенской зоны. Ее хотят реформировать в первой половине 2021 года.
С кем проконсультируется Еврокомиссия
Консультации относительно будущего Шенгенской зоны продлятся почти 2 месяца. Об этом сообщает Agencе Europe.
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Граждане, бизнес, организации гражданского общества и все другие заинтересованные стороны должны ответить до 16 марта,
– говорится в сообщении.
Что известно о реформировании Шенгенской зоны
- Первым о реформе заговорил президент Франции Эммануэль Макрон после серии терактов в стране.
- Канцлер Германии Ангела Меркель в этом поддержала его.
- Реформирование Шенгенской зоны предусматривает создание Совета внутренней безопасности ЕС, а также совместных баз данных и системы ETIAS – предварительной авторизации путешествующих в Шенгенскую зону.
- Это позволит отслеживать тех, кому для въезда в ЕС не нужна виза.
О системе ETIAS
- Создание системы ETIAS (The European Travel Information and Authorization System) в ЕС анонсировали еще в 2016 году.
- Запустить ее планировали уже с начала этого года, но пандемия коронавируса решила отложить запуск до конца 2022 года.
- Первые 6 месяцев 2023 года предварительная регистрация въезда якобы будет иметь рекомендательный характер, после чего станет обязательной для всех.
- Это означает, что наличия биометрического паспорта, бронирования отеля и покупки билетов назад не будет достаточно для безвизового въезда в страны ЕС.
- Кроме того, минимум за 72 часа нужно будет получить разрешение в электронной системе ETIAS, указав личные данные, цель и страну пребывания.
- За такую услугу придется отдать 7 евро.
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