Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг осудили задержание Алексея Навального. Они призвали Кремль немедленно освободить российского оппозиционера.

Глава Еврокомиссии также настаивает на том, чтобы Россия обеспечила безопасность Навального. Об этом говорится в заявлении Европейской комиссии.

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Урсула фон дер Ляйен напомнила, что задержание политических оппонентов противоречит международным обязательствам России.

Я осуждаю задержание Алексея Навального вчера российскими властями после его возвращения в Россию. Российские власти должны немедленно освободить его и обеспечить его безопасность. Мы будем внимательно следить за ситуацией,

– заявила она.

Йенс Столтенберг также обратился к российским властям с призывом освободить Алексея Навального. Он подчеркнул, что Россия должна наказать виновных в отравлении оппозиционера "Новичком".

Больше об отравлении Алексея Навального нервно-паралитическим веществом – читайте по ссылке.

Задержание Навального: главное

17 января Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где он находился на лечении после отравления "Новичком". Политика задержали силовики, когда тот проходил паспортный контроль в аэропорту "Шереметьево".

из Германии, где он находился на лечении после отравления "Новичком". Политика задержали силовики, когда тот проходил паспортный контроль в аэропорту "Шереметьево". Сначала оппозиционера задержали якобы для выяснения обстоятельств пересечения государственной границы. Российские власти заявили, что Навального задержали как фигуранта по делу "Ив Роше" 7-летней давности.

пересечения государственной границы. Российские власти заявили, что Навального задержали как фигуранта по делу "Ив Роше" 7-летней давности. 18 января в помещении полицейского участка города Химки Навальному избрали меру пресечения. Российского оппозиционера взяли под стражу на 30 суток.