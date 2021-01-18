Чехия инициирует введение санкций против России в Евросоюзе. Все из-за задержания оппозиционера Алексея Навального, которое состоялось в Москве 17 января. Арест назвали политически мотивированным.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек. Он на своей странице в твиттере осудил задержание Навального.

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Петржичек заверил, что Навальный был задержан именно за свои взгляды, а не за то, в чем его официально обвиняли.

Тем самым российский режим нарушает международные договоры о правах человека. Я попробую поднять этот вопрос на следующем заседании Совета иностранных дел ЕС. Предлагаю обсудить возможные санкции,

– заверил глава МИД Чехии.

О введении новых санкций против России также заявлял министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Задержание Навального: коротко