Арест Навального: Чехия инициирует санкции против России в Евросоюзе
Чехия инициирует введение санкций против России в Евросоюзе. Все из-за задержания оппозиционера Алексея Навального, которое состоялось в Москве 17 января. Арест назвали политически мотивированным.
Такое мнение высказал министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек. Он на своей странице в твиттере осудил задержание Навального.
К теме Дуда о задержании Навального: Должно иметь последствия на международной арене
Петржичек заверил, что Навальный был задержан именно за свои взгляды, а не за то, в чем его официально обвиняли.
Тем самым российский режим нарушает международные договоры о правах человека. Я попробую поднять этот вопрос на следующем заседании Совета иностранных дел ЕС. Предлагаю обсудить возможные санкции,
– заверил глава МИД Чехии.
О введении новых санкций против России также заявлял министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.
Задержание Навального: коротко
- 17 января с Германии в Россию вернулся российский оппозиционер Алексей Навальный, которого накануне отравили.
- После того, как информация о возвращении стала известной, российские власти заявили, что Навального задержат сразу после приезда. Причиной назвали якобы фигурирование по делу "Ив Роше" 7-летней давности.
- Навальный должен был прилететь в аэропорт "Внуково", туда весь день стягивали спецтехнику, а сторонников оппозиционера запугивали и задерживали.
- Самолет с Навальным приземлился в 20:00 в "Шереметьево". Задержали оппозиционера на паспортном контроле.
- Через некоторое время стало известно, что его вывезли из Москвы.
- Мировые лидеры массово осуждают действия российских властей.
Поделиться новостью