Чехія ініціює введення санкцій проти Росії у Євросоюзі. Все через затриманння опозиціонера Олексія Навального, яке відбулось у Москві 17 січня. Арешт назвали політично мотивованим.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Чехії Томаш Петржичек. Він на своїй сторінці у твіттері засудив затримання Навального.

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Петржичек запевнив, що Навальний був затриманий саме за свої погляди, а не за те, в чому його офіційно звинувачували.

Тим самим російський режим порушує міжнародні договори про права людини. Я спробую підняти це питання на наступному засіданні Ради закордонних справ ЄС. Пропоную обговорити можливі санкції,

– запевнив глава МЗС Чехії.

Про введення нових санкцій проти Росії також заявляв міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевичс.

Затримання Навального: коротко