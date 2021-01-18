Арешт Навального: Чехія ініціює санкції проти Росії у Євросоюзі
Чехія ініціює введення санкцій проти Росії у Євросоюзі. Все через затриманння опозиціонера Олексія Навального, яке відбулось у Москві 17 січня. Арешт назвали політично мотивованим.
Таку думку висловив міністр закордонних справ Чехії Томаш Петржичек. Він на своїй сторінці у твіттері засудив затримання Навального.
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Петржичек запевнив, що Навальний був затриманий саме за свої погляди, а не за те, в чому його офіційно звинувачували.
Тим самим російський режим порушує міжнародні договори про права людини. Я спробую підняти це питання на наступному засіданні Ради закордонних справ ЄС. Пропоную обговорити можливі санкції,
– запевнив глава МЗС Чехії.
Про введення нових санкцій проти Росії також заявляв міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевичс.
Затримання Навального: коротко
- 17 січня з Німеччини в Росію повернувся російський опозиціонер Олексій Навальний, якого напередодні отруїли.
- Після того, як інформація про повернення стала відомою, російська влада заявила, що Навального затримають одразу після приїзду. Причиною назвали нібито фігурування у справі "Ів Роше" 7-річної давності.
- Навальний мав прилетіти в аеропорт "Внуково", туди весь день стягували спецтехніку, а прихильників опозиціонера залякували та затримували.
- Літак з Навальним приземлився о 20:00 в "Шереметьєво". Затримали опозиціонера на паспортному контролі.
- Через деякий час стало відомо, що його вивезли з Москви.
- Світові лідери масово засуджують дії російської влади.
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