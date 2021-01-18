Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн та генсекретар НАТО Єнс Столтенберг засудили затримання Олексія Навального. Вони закликали Кремль негайно звільнити російського опозиціонера.

Очільниця Єврокомісії також наполягає на тому, щоб Росія забезпечила безпеку Навального. Про це мовиться в заяві Європейської комісії.

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Урсула фон дер Ляйєн нагадала, що затримання політичних опонентів суперечить міжнародним зобов'язанням Росії.

Я засуджую затримання Олексія Навального вчора російською владою після його повернення в Росію. Російська влада повинна негайно звільнити його і забезпечити його безпеку. Ми будемо уважно стежити за ситуацією,

– заявила вона.

Єнс Столтенберг також звернувся до російської влади із закликом звільнити Олексія Навального. Він підкреслив, що Росія має покарати винних в отруєнні опозиціонера "Новачком".

Більше про отруєння Олексія Навального нервово-паралітичною речовиною – читайте за посиланням.

Затримання Навального: головне

17 січня Олексій Навальний повернувся в Росію з Німеччини, де він перебував на лікуванні після отруєння "Новачком". Політика затримали силовики, коли той проходив паспортний контроль в аеропорту "Шереметьєво".

з Німеччини, де він перебував на лікуванні після отруєння "Новачком". Політика затримали силовики, коли той проходив паспортний контроль в аеропорту "Шереметьєво". Спершу опозиціонера затримали нібито для з'ясування обставин перетину державного кордону. Російська влада заявила, що Навального затримали як фігуранту у справі "Ів Роше" 7-річної давності.

перетину державного кордону. Російська влада заявила, що Навального затримали як фігуранту у справі "Ів Роше" 7-річної давності. 18 січня у приміщенні поліцейського відділку міста Хімки Навальному обрали запобіжний захід. Російського опозиціонера взяли під варту на 30 діб.