Європейська комісія розпочала консультації щодо майбутнього Шенгенської зони. Її хочуть реформувати у першій половині 2021 року.

З ким проконсультується Єврокомісія

Консультації щодо майбутнього Шенгенської зони триватимуть майже 2 місяці. Про це повідомляє Agencе Europe.

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Громадяни, бізнес, організації громадянського суспільства і всі інші зацікавлені сторони повинні відповісти до 16 березня,

– мовиться у повідомленні.

Зверніть увагу! Попередні консультації по реформуванню Шенгенської зони відбулися 30 листопада 2020 року під час першого "Шенгенського форуму". Це питання обговорили з членами Європарламенту та міністрами внутрішніх справ країн-членів.

Що відомо про реформування Шенгенської зони

Першим про реформу заговорив президент Франції Еммануель Макрон після серії терактів у країні.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель в цьому підтримала його.

Реформування Шенгенської зони передбачає створення Ради внутрішньої безпеки ЄС, а також спільних баз даних та системи ETIAS – попередньої авторизації подорожуючих до Шенгенської зони.

Це дозволить відстежувати тих, кому для в’їзду в ЄС не потрібна віза.

Про систему ETIAS