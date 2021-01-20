Реформування Шенгенської зони: Єврокомісія розпочала консультації
Європейська комісія розпочала консультації щодо майбутнього Шенгенської зони. Її хочуть реформувати у першій половині 2021 року.
З ким проконсультується Єврокомісія
Консультації щодо майбутнього Шенгенської зони триватимуть майже 2 місяці. Про це повідомляє Agencе Europe.
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Громадяни, бізнес, організації громадянського суспільства і всі інші зацікавлені сторони повинні відповісти до 16 березня,
– мовиться у повідомленні.
Що відомо про реформування Шенгенської зони
- Першим про реформу заговорив президент Франції Еммануель Макрон після серії терактів у країні.
- Канцлерка Німеччини Ангела Меркель в цьому підтримала його.
- Реформування Шенгенської зони передбачає створення Ради внутрішньої безпеки ЄС, а також спільних баз даних та системи ETIAS – попередньої авторизації подорожуючих до Шенгенської зони.
- Це дозволить відстежувати тих, кому для в’їзду в ЄС не потрібна віза.
Про систему ETIAS
- Створення системи ETIAS (The European Travel Information and Authorization System) в ЄС анонсували ще 2016 року.
- Запустити її планували вже від початку цього року, але пандемію коронавірусу вирішили відкласти запуск до кінця 2022 року.
- Перші 6 місяців 2023 року попередня реєстрація в’їзду нібито матиме рекомендаційний характер, після чого стане обов’язковою для всіх.
- Це означатиме, що наявність біометричного паспорта, бронювання готелю і купівля квитків назад не буде достатньо для безвізового в'їзду до країн ЄС.
- Крім того, мінімум за 72 години потрібно буде отримати дозвіл в електронній системі ETIAS, вказавши особисті дані, мету і країну візиту.
- За таку послугу доведеться віддати 7 євро.
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