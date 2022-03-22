Ответ Еврокомиссии опубликовали в Госатомрегулировании 22 марта. Отметили, что в письме комиссара ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон подчеркнула, что действия россиян недопустимы и создают беспрецедентные риски возникновения ядерных инцидентов.
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"Европейская комиссия высоко ценит усилия уполномоченных центральных органов власти Украины по противодействию военной агрессии, поддержанию ядерной и радиационной безопасности на территории Украины", – отметили в Госатомрегулировании.
Нет доступа к объектам
В Еврокомиссии сообщили, что готовы проверят безопасную работу АЭС Украины под эгидой миссии МАГАТЭ. Они могут оказать поддержку Украине для оценки рисков и поддержать Госатомрегулирование в восстановлении контроля на ядерных объектах.
Однако для оказания практической помощи регулятору и АЭС Украины, критически необходимым остается обеспечение безопасного доступа представителей международных организаций к площадкам,
– говорится в письме.
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